Do sul ao nordeste, o Brasil está repleto de destinos com águas termais, procurados por turistas que desejam relaxar, aproveitar propriedades terapêuticas ou simplesmente curtir a natureza.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), estados como Goiás, Minas Gerais e Santa Catarina concentram as principais áreas com surgência natural de águas quentes. Reunimos algumas das opções mais populares e acessíveis para quem quer explorar as águas termais no Brasil.

1. Águas de Lindóia (SP)

No interior paulista, Águas de Lindóia é conhecida por suas estâncias hidrominerais. As fontes são usadas para tratamentos de pele, banhos relaxantes e ingestão terapêutica. O Balneário Municipal é um dos principais atrativos, com opções de imersão, duchas e piscinas térmicas. A região ainda oferece clima ameno e diversas feiras de artesanato.

Lindóia (SP) Prefeitura de Lindólia Lindóia (SP) Prefeitura de Lindólia Lindóia (SP) Prefeitura de Lindólia Lindóia (SP) Prefeitura de Lindólia Voltar Próximo

2. Caldas Novas (GO)

Considerado o maior manancial hidrotermal do mundo, Caldas Novas é um dos destinos mais visitados do Centro-Oeste. As águas naturais ultrapassam os 30ºC e alimentam diversos parques aquáticos, como o Hot Park. A cidade tem opções para todos os bolsos, de resorts completos a pousadas simples. Também é possível visitar o Parque Estadual da Serra de Caldas, ideal para trilhas e contato com a natureza.

Caldas Novas (GO) Divulgação Prefeitura de Caldas Novas Caldas Novas (GO) Divulgação Prefeitura de Caldas Novas Caldas Novas (GO) Divulgação Prefeitura de Caldas Novas Voltar Próximo

3. Poços de Caldas (MG)

Localizada no sul de Minas, Poços de Caldas é famosa por suas fontes termais sulfurosas, muito procuradas para fins terapêuticos. A cidade oferece um centro hidrotermal histórico, com banhos e massagens. Há ainda pontos turísticos como o Relógio Floral e o Cristo Redentor. É um destino que une descanso, tradição e paisagens naturais.