Poucos lugares no Brasil têm uma conexão tão intensa com o cinema quanto Cabaceiras, no interior da Paraíba. Com pouco mais de 5 mil habitantes e localizada no semiárido do Cariri paraibano, a cidade ganhou o apelido de "Roliúde Nordestina" por ter sido palco de mais de 50 produções audiovisuais ao longo das últimas décadas. Filmes consagrados, como O Auto da Compadecida, transformaram a paisagem seca e icônica do município em um dos cenários mais procurados pelo cinema nacional.

Por que tantos filmes são gravados em Cabaceiras?

O clima semiárido, o céu sempre azul, a paisagem desértica e a arquitetura simples das construções coloniais formam o pano de fundo perfeito para histórias que envolvem religiosidade, seca, sertão e brasilidade. Outro atrativo está na logística: Cabaceiras oferece estrutura básica de apoio para equipes de gravação e já conta com mão de obra local acostumada às demandas do audiovisual.

Quantos filmes foram gravados em Cabaceiras?

Segundo a prefeitura da cidade, mais de 50 filmes, curtas, novelas e séries já tiveram Cabaceiras como cenário principal ou de apoio. O número coloca o município entre os recordistas nacionais de locações em cidades de pequeno porte.

Filmes mais famosos gravados em Cabaceiras

Além do cinema, diversas campanhas publicitárias e videoclipes também já foram gravados na região. Veja quais são os trabalhos mais famosos:

O Auto da Compadecida (2000): direção de Guel Arraes



direção de Guel Arraes Cinema, Aspirinas e Urubus (2005): direção de Marcelo Gomes



direção de Marcelo Gomes Romance (2008): direção de Guel Arraes



direção de Guel Arraes A Pedra do Reino (2007): minissérie baseada na obra de Ariano Suassuna

minissérie baseada na obra de Ariano Suassuna A Luneta do Tempo (2014): direção de Alceu Valença

Cabaceiras também é turismo cultural

O sucesso das locações fez nascer uma rota turística inspirada nas produções. Além disso, todos os anos, Cabaceiras também realiza o Festival de Cinema do Cariri, que reúne cineastas, estudantes e apaixonados pela sétima arte.

Visitantes podem conhecer: