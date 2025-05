Relax em família: Tauá Caeté chama a desacelerar e se ligar ao bom da vida

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

O reduto em meio às montanhas de Minas convida a momentos de prazer. Para relaxar, para se divertir, para estar com os amigos e a família. Pertinho de Belo Horizonte, o Tauá Resort Caeté é ideal para desacelerar e se conectar com o bom da vida. Quem aproveita a piscina contemplando o horizonte pode precisar tomar alguma decisão. Ficar mais um tempo na água quentinha, fazer outro lanche? Participar de uma das atividades de lazer, desfrutar um drink no bar? Dar uma volta com as crianças, comprinhas no mini-shopping, talvez? Ir para o quarto tirar um cochilo na cama confortável ou quem sabe uma hidromassagem? Ah, quem não queria ter preocupações como essas...



Com a proximidade da temporada de quadrilhas, o passeio é uma boa pedida para curtir com a meninada. Com infraestrutura de entretenimento, gastronomia, bem-estar e eventos, e o conforto como premissa irretocável, é um lugar onde vale a pena estar. Cercado por uma imensa área verde, o resort, na zona rural de Caeté, a sete quilômetros do Centro da cidade e a 45 quilômetros da capital, é o casamento perfeito entre natureza, lazer e descanso, com complexo aquático e atrativos para todas as faixas etárias.



O período entre maio e junho é considerado de baixa temporada. Com isso, as diárias e pacotes estão mais acessíveis e atrativos, uma boa opção para quem busca uma escapada com tudo incluso. Entre os destaques da programação junina estão as barraquinhas de comidas típicas, casamento caipira, brincadeiras tradicionais, touro mecânico, correio elegante, apresentações com os Taualegres (recreadores da rede) e oficinas temáticas. As atividades incluem ainda oficinas criativas, sessões de cinema, música ao vivo, gincanas, beach tennis, arco e flecha, boliche e esportes diversos.





O gerente geral do Tauá Caeté, Diego Santos, fala sobre o destino ideal para quem quer descansar e também se divertir com a família. "A programação é contínua, com atividades que acontecem ao longo de todo o dia – desde o café da manhã até as atrações noturnas – sempre adaptadas para diferentes idades. Além disso, o resort possui uma estrutura completa para quem busca momentos em família, com segurança, conforto e diversão em um só lugar. Valorizamos o tempo de qualidade ao lado de quem se gosta, o lazer consciente e o respeito às individualidades", diz.



Quem chega para o check-in recebe um mapa de todo o conjunto e, a cada dia, a programação para todos os perfis. Logo de cara, os funcionários, não à toa chamados "emocionadores", recebem o hóspede com um sorriso largo e o gesto de reverência com os quais quem desfruta um tempo por lá sempre encontra ao cruzar com alguém da equipe.



Garçons, recepcionistas, arrumadeiras, recreadores, atendentes - todos, sem exceção, são extremamente educados e simpáticos. Poderia parecer obrigatório quando se trata de receber o público, mas, no Tauá, ser cordial é algo autêntico, e isso faz a diferença. Tanto que o atendimento é um dos aspectos mais elogiados pelos visitantes.

"Nosso maior diferencial está na maneira como cuidamos das pessoas. No Tauá Caeté, o atendimento vai além da cordialidade: é feito com atenção genuína, escuta ativa e um compromisso real em encantar. Nossa equipe está preparada para oferecer uma experiência acolhedora, ágil e personalizada, criando uma relação de confiança com cada hóspede", conta Diego.



O Tauá se compromete em atender bem os pequenos, e faz isso com primor. Por isso mesmo está na lista de preferência de quem quer curtir com a família toda. Planejar uma viagem com crianças pequenas pode ser desafiador e, por isso, é preciso saber escolher o roteiro. Inclusive, se um dos visitantes for bebê ou criança menor, os responsáveis podem pedir acesso ao um espaço abastecido com frutas para fazer papinha, leites e utensílios para o preparo de fórmulas e refeições saudáveis - nos prédios Atibaia, Araxá e Roças Novas, a Copa Baby é destinada a crianças de 0 a três anos. Um berço também pode ser facilmente solicitado no momento da reserva.

As crianças encontram espaços e atrações especiais. O Tauá agrada quem quer curtir com a família toda Joana Gontijo/EM/D.A Press





No Jota City, uma "cidade autossustentável", a garotada encontra oficinas diversas e se diverte ao mesmo tempo em que aprende a cuidar e preservar o meio ambiente. Na Fazendinha, pode conhecer e interagir com animais diferentes, andar a cavalo ou acompanhar a ordenha na vaca Tauana, todas as manhãs, além de plantar na hortinha. Todos os resorts da rede oferecem gratuidade para até duas crianças de até seis anos por casal.



Com o grupo de monitores, é possível participar de vivências e dinâmicas e passar o dia inteiro imerso no universo lúdico do que significa ser criança. No Espaço Baby, um lugar para o pequeno ter liberdade para descobrir e se divertir, com brinquedos próprios para a faixa etária, como piscina de bolinhas e cama elástica. E não se assuste quando se deparar com um personagem das fábulas infantis na hora do lanche ou do jantar.





Meninada





Renata Andrade, analista de sistemas, de 44 anos, e Aniceto Andrade, engenheiro de dados, de 39, curtiam o dia de piscina com os filhos Arthur, de cinco, e Ayla, de dois anos e meio. Naturais de Belo Horizonte, são clientes fiéis do Tauá - casados há oito anos, frequentam o local há dez, e viram as instalações passarem por mudanças. Para eles, a chegada dos filhos é um motivo a mais para o passeio - o mais velho já esteve no Tauá seis vezes e a caçula aproveitava a terceira oportunidade no resort.



"Depois que tivemos as crianças foi melhor ainda. Aqui é muito bom para eles, um lugar família. Eles ficam à vontade, gostam muito. Adoram o parquinho, ver os bichos na fazendinha, à noite curtem a piscina fechada", conta Renata, que também aprecia o atendimento."São muito educados. A gente adora".



Aniceto fala sobre a chance que os filhos têm de vivenciar coisas diferentes do dia a dia. "A gente brinca, tem os animais. Eles gastam energia, fazem amizades com outras crianças. Gostamos muito de ficar na piscina", conta Aniceto, sem esquecer de falar sobre as transformações na infraestrutura dos espaços do complexo aquático e do ambiente de refeições, que acompanharam de perto ao longo da última década. "As instalações melhoraram", observa.



O casal relata que não costuma viajar para outros locais com a mesma constância com que estão no Tauá. Uma vez por ano vão à praia, geralmente para Porto de Galinhas, mas a diferença do Tauá é um aspecto importante. "Aqui é bem familiar, como não são os outros locais, mais para balada, adolescentes e casais solteiros. Aqui a gente se sente mais acolhido, é o que pega para nós", reforça Renata.





Um mundo em particular





É tudo muito grande, mas bem sinalizado e de fácil acesso. Há elevadores, rampas e funcionários por toda a parte para orientar o hóspede. Em quartos de dimensões generosas e configurações variadas, conforme o pedido e o perfil dos visitantes, o aconchego marca presença. Varanda, camas de casal ou solteiro, criados, mesa, frigobar, televisão, um espaço separado com armário, espelho e cofre, além do banheiro, estão entre as comodidades, mas existem diferentes formatos. O que não falta é a bela vista da janela. No dia seguinte, após a primeira limpeza, a camareira deixa um bilhete gentil de boas-vindas.



Entre as piscinas, todas térmicas, na área aberta existem opções de mais rasas ou fundas, atendendo os pequetitos e os mais grandinhos, sempre com a supervisão dos salva-vidas - ficam abertas entre 9h e 18h. Para quem mede mais de 1,3 metros, dois toboáguas de diferentes tamanhos e intensidades são uma pitada de adrenalina na piscina chamada Trem D'Água.

Na área aberta, há piscinas mais rasas ou fundas que agradam os pequetitos e os mais grandinhos. Toboáguas são uma pitada de adrenalina Joana Gontijo/EM/D.A Press





Também com partes de profundidades variadas, as piscinas internas podem ser desfrutadas até depois do cair da noite - funcionam até às 22h. Com algumas divisões entre os tanques, ficam no espaço coberto do primeiro andar, onde há ainda um bar com mesas e cadeiras e, no mesmo ambiente, uma parede de vidro com vista para a serra.





No mobiliário, nas paisagens estampadas nas paredes, lustres, quadros, enfeites, objetos que remetem ao bucólico interior mineiro, a decoração é uma reafirmação do bom gosto. Todos os recantos guardam detalhes especiais, com mineiridades em toques contemporâneos.





Para momentos especiais





O técnico em mecatrônica Alexandre Garcia Lopes, de 43 anos, e a técnica de enfermagem Elaine Barbosa Lopes, de 42, partiram de São Carlos, no interior de São Paulo, para o Tauá, em Caeté, para comemorar bodas de prata e o aniversário de Alexandre, que é no mesmo dia do casamento dos dois. Pais de um rapaz de 20 anos, eles contam que gostam de viajar e vieram a Minas Gerais pela primeira vez. Não esperavam a distância, é bem verdade (pesquisaram na internet o lugar para a celebração, fizeram o pagamento e só depois se deram conta de onde ficava o resort), mas dizem que valeu a pena.

A estadia entre sexta-feira e domingo respondeu às expectativas. "Gostamos de tudo. Comidas boas, frescas, tudo bem limpinho. Para nós foi longe, mas aqui é muito bom. São todos muito acolhedores", diz Elaine. Alexandre fala sobre a organização e o atendimento. "Os serviços prestados são de alta qualidade, bem bacana", elogia, satisfeito com a escolha para a ocasião especial.





A turma toda





A movimentada programação tem início logo cedo. No café da manhã, os recreadores infantis, carinhosamente chamados Taualegres, começam a divertir as crianças, que podem partir para diversas atividades, do clima da fazendinha a brincadeiras em outros espaços.



Conforme a idade, dividida entre a Turma do Pepito (de três a seis anos), a Galera Vic (de sete a 12) e os Teens (13 a 17), o cardápio inclui corrida de sapatos, jogo da memória, noite da meia colorida, manhã do óculos maluco, contação de histórias, teatro de fantoche, pintura ao ar livre, dança das cadeiras, parada musical, oficina de instrumentos de percussão, gincana aquática, queimada russa, show de mágica, jungle game, balde maluco, trilha ecológica, torneio de vôlei e ping pong, hora do boliche, campeonato de Uno, futebol - apenas algumas entre as infinitas possibilidades.



"Temos uma recreação estruturada e envolvente, conduzida pelos Taualegres, que transforma o lazer em conexão, aprendizado e alegria compartilhada. Um lugar onde o cuidado se transforma em experiência – e a experiência, em memória afetiva", diz Diego Santos.



Sempre em clima descontraído, os adultos não ficam de fora. A partir dos 18 anos, o hóspede pode aproveitar caminhadas, bingo, boliche, brincadeiras temáticas, arco e flecha, campeonato de truco, basquete sentado, desafios, concurso de caipirinha, jogos de tabuleiro em família, aula de dança, entre outros. Em horários e locais definidos, a programação é afixada no início do dia na recepção e na entrada do restaurante. Basta escolher o que fazer.



A dentista Mariana Morsani, de 37 anos, e a servidora pública, Ana Renata Moura, de 34, são casadas com os irmãos Edson e Silvio, respectivamente. Os dois são filhos de Romildo e Cleonice. Mariana e Edson são pais das pequenas Lavínia, de seis anos, e Laura, de pouco mais de um ano. Ana Renata e Silvio têm o esperto Carlos, da mesma idade de Laura. E era essa turma toda, de BH (além da irmã de Cleonice, Marília) que aproveitava os dias em família no Tauá, destino que escolheram para a viagem de agora - pelo menos uma vez ao ano se reúnem para passear.

Mariana, Edson e as filhas estiveram no resort em 2024, na Semana Santa, e resolveram voltar. Contam que gostam muito da área de lazer para as crianças. "As piscinas, as brincadeiras, os Taualegres. Tem muitas opções", diz a dentista, que também aprecia o restaurante. Para Ana Renata, foi a primeira vez no Tauá. O herdeiro, conta, se encantou com a fazendinha. Ela fala sobre a satisfação com a acolhida dos integrantes da equipe, em sua opinião sempre atenciosos, e com o buffet. "Pretendemos vir mais vezes."





Para todos os gostos





O resort tem ainda campo de futebol, mini-shopping, salão de jogos (boliche, fliperama, entre outros), cinema, boate e spa, com uma rica lista de massagens e sauna, e salas para eventos corporativos. A recém-reformada academia é uma opção para quem deseja se exercitar durante a estadia.



O preço da diária varia conforme o período, e inclui café da manhã, almoço e jantar, além das opções à la carte disponíveis nas unidades da rede. As bebidas são cobradas à parte, assim como o spa e o salão de jogos. Todo o consumo, incluindo compras, é registrado em uma pulseirinha que cada hóspede recebe na chegada e o pagamento é feito apenas no momento de ir embora.



As refeições são outro ponto alto. Sempre bem servidas e variadas a cada dia, contemplando opções diet e sem lactose, além do buffet kids, tudo para se jogar e comer à vontade. Entre sabores da culinária regional, nacional e de fora, são pratos feitos na hora.

No belo espaço do restaurante, o buffet é um capítulo à parte. No café da manhã, almoço ou jantar, incluídos na diária, tem para todo gosto Joana Gontijo/EM/D.A Press





No café da manhã, pães salgados e doces, frios, frutas, pão de queijo quentinho, bolos. No almoço e jantar, preparos diversificados, com carnes, peixes, massas e saladas, cantinho mineiro, sopa para crianças, pizza à noite. Sobre o menu das sobremesas, nem se fala - entre doces tipicamente mineiros, mousses, tortas ou clássicos internacionais, o pudim é aclamado por muitos como o melhor do mundo.





Combinando a culinária oriental tradicional com um quê moderno e ingredientes frescos, o restaurante japonês Nigori é a nova experiência à la carte da unidade Caeté, com menu exclusivo. O ambiente elegante e intimista convida para um passeio pela culinária nipônica com pratos como sashimis, niguiri de polvo, tartar de salmão, carpaccio de salão e drinks. É necessário fazer reserva diretamente no restaurante com os concierges ou via whatsapp, e o pagamento é feito à parte. O Nigori também está presente no Tauá em Atibaia.





Férias





O casal de bancários João Paulo dos Santos, de 42 anos, e Jacqueline Kataoka, também de 42, tira férias uma vez por ano. O Tauá em Caeté foi o roteiro preferido para o descanso de 2025. Naturais de Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná, eles fazem parte de um programa de férias, e com a pontuação adquirida têm o direito de escolher um hotel para aproveitar. No resort em Caeté, vieram com a filha Mariana, de seis anos, desfrutar uma semana de lazer.



"Sempre tivemos vontade de conhecer Minas Gerais. Paramos em BH, onde desce o voo, e ficamos dois dias, para conhecer a cidade. Gostamos muito", conta Jacqueline. Na capital, foram ao Mercado Central, à Praça da Liberdade, onde estiveram no MM Gerdau - Museu das Minas e do Metal, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), e no complexo da Pampulha.



Para a continuação do passeio, o casal se declarou feliz por ter optado pelo Tauá. "O aconchego, o atendimento, o serviço, o acolhimento e eficiência dos funcionários, o quarto, a comida e tudo mais. Nos sentimos bem recebidos, correspondeu mesmo às expectativas. Temos buscado todos os cantinhos do hotel para mostrar para a Mariana, e ela tem gostado", relatam.



E, com formação em turismo e atuação em resorts, João e Jacqueline têm lugar de fala. "Já estivemos com ela em lugares como Olinda, ou as cataratas de Foz do Iguaçu, mas com criança é melhor ter essa estrutura específica. Não temos como deixá-la com outra pessoa para viajar sem ela, então o ideal é esse tipo de programa mesmo. Uma boa maneira para curtir a infância", contaram os dois, enquanto brincavam de pique-esconde com a garota no espaço reservado para crianças.





Time de peso





O posto como atendente no Tauá foi o primeiro emprego de Marcos Couto, de 25 anos. Há dez anos no time do resort, com passagem pelo salão de jogos e o boliche, hoje ele é garçom sênior e trabalha no bar da piscina interna. Com sorriso estampado no rosto, atende com primazia quem passa pelo ambiente coberto, que fica mais movimentado especialmente à noite, sobretudo entre sexta-feira e domingo, férias e feriados, quando o fluxo é maior no hotel como um todo.



Marcos desenvolveu bem a arte de lidar com o público. "Não é fácil, mas a gente vai aprendendo. Com o tempo vai sabendo lidar com as pessoas. Minha relação com os hóspedes é bem tranquila", diz, sem esconder que, no início, era tímido. Nascido em Caeté e morador de Nova União, nas redondezas, conta que vai todos os dias para o resort satisfeito. "Gosto de trabalhar aqui, é um lugar bacana, um ambiente confortável. São muitos os benefícios", relata.



"Temos no hotel a cultura de tratar bem os hóspedes, sempre sorrir e cumprimentar", descreve a missão que respeita com maestria - ele e todo o grupo de colaboradores. Não é por acaso que, às quartas-feiras e sábados, funcionários de todos os setores se apresentam no restaurante cantando Amigos para sempre.

De frente para o horizonte da mata, as piscinas internas são um lugar de puro deleite Joana Gontijo/EM/D.A Press





Tia Marshmallow, como é conhecida Anne Caroline, da equipe de recreação, tem o amor pela garotada no sangue. Aos 24 anos, não é mero acaso que a Taualegre se dedica a divertir os pequenos no Tauá, onde ingressou há oito anos. Atuou no restaurante, depois no Jota City, e agora passa os dias no resort com os meninos e meninas da Turma do Pepito, promovendo com seus colegas diversas atividades para esse público.



Com o astral sempre lá em cima, faz parte de experiências lúdicas, como teatros, brincadeiras, contação de histórias, ou vestindo personagens. "Todos os dias tem uma programação, sempre procurando ensinar alguma coisa para eles", diz Anne, que, natural do Norte de Minas Gerais, mãe de um filho de sete e uma menina de dois, convive com crianças o tempo todo - em casa, na igreja ou no trabalho. "Estar com crianças é a minha vida".





Um grupo





O embrião da rede leva ao ano de 1986. A primeira unidade, em Caeté, foi inaugurada pelas mãos de João Pinto Ribeiro. Atualmente, os resorts e hotéis do Grupo Tauá incluem o Tauá Resort Alexânia, perto de Brasília e Goiânia, o Tauá Resort Atibaia, a 59 quilômetros da capital paulista, o Tauá Resort João Pessoa, resort pé na areia a ser aberto na Paraíba, o Grande Hotel Termas de Araxá, além do Alegro Hotel, perto de Atibaia e outras importantes cidades do interior paulista. Em todos, o acesso de carro é facilitado.

Com vários animais, a Fazendinha é um lugar querido pelas crianças. Pela manhã, dá para acompanhar a hora da ordenha Grupo Tauá/Divulgação





"Nosso propósito é fazer as pessoas felizes. É isso que nos move todos os dias. Acreditamos que a verdadeira hospitalidade vai além da estrutura – ela está no sorriso acolhedor, no cuidado com os detalhes, no carinho com que cada colaborador, ou melhor, cada emocionador, se dedica para criar momentos únicos", reforça o gerente geral da unidade em Caeté.



Em um mundo em que o consumo e a produção de informação correm mais que o relógio, o Tauá Resort Caeté quer parar o tempo. Um lugar para cessar o pensamento e desligar. Para viver cada minuto de uma vez só, cada dia como se fosse eterno. E encontrar um novo fôlego para voltar revigorado ao turbilhão da realidade.





Serviço



Tauá Hotel & Convention Caeté

Rodovia BR-381, n° 12.000, Bairro Roças Novas, Zona Rural, Caeté (MG)

Mais informações pelo site oficial (tauaresorts.com.br/caete) ou telefone (31) 3236-1900