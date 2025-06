Corpus Christi e Maratona movimentam viagens de ônibus e animam turismo do Rio

A partir de hoje (18/6), a Rodoviária do Rio, a 2ª maior rodoviária da América Latina em movimentação de passageiros, deve registrar mais de 223 mil viajantes. Até o dia 23/6, serão 7.140 ônibus, sendo 1.331 extras disponibilizados pelas empresas do setor rodoviário regular. Somente hoje, 21 mil passageiros devem deixar o Rio pelo terminal rumo a destinos de curta distância, como Costa Verde, Costa do Sol, Região Serrana e Interior do Estado, além de cidades em Minas Gerais e São Paulo. Já o número de turistas chegando à cidade terá seu pico amanhã (19/6), feriado de Corpus Christi, quando cerca de 29 mil pessoas desembarcam no local. Os números da concessionária indicam um crescimento na chegada de turistas à capital fluminense nos últimos meses, um aumento considerável de visitantes, confirmando a força do turismo regional.

Segundo dados da Autoviação 1001 (Grupo JCA), neste período a empresa registra alta de 25% na procura por viagens de ônibus se comparada a uma semana normal. Serão 200 horários extras tendo para viagens nas origens de São Paulo capital, Interior de São Paulo (Campinas, Sorocaba, Piracicaba), Belo Horizonte e Poços de Caldas e aumento no número de embarques para as cidades do próprio estado do Rio: Macaé, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Campos e região de Friburgo.

O grupo Guanabara também divulgou um aumento da ordem de 20% na procura por passagens tendo como destino o Rio de Janeiro. A maioria dos passageiros virão de Belo Horizonte, Barbacena, Juiz de Fora, São José dos Campos, Taubaté e outras cidades do interior. A empresa também destacou alta na procura por viagens do Rio para as cidades de Ouro Preto (que promove festividades ligadas ao feriado de Corpus Christi feita com tapetes de serragem), São Lourenço e Campos do Jordão muito buscadas no inverno. Já as empresas Teresópolis e Única Fácil também registram alta na procura pelos destinos de serra e do interior programando horários extras partindo da Rodoviária do Rio.

A hotelaria do Rio de Janeiro confirma esses índices em função do Corpus Christi e, também, da Maratona do Rio, que acontece de amanhã até o dia 22/6. É o que mostram as pesquisas de ocupação hoteleira para a cidade do Rio de Janeiro e para o interior do estado neste período, segundo a HotéisRIO e ABIH-RJ. A taxa média de ocupação na capital ficou em 79,77% e, no interior, em 72,11%. Na cidade do Rio, no período de 18 a 22 de junho, a região de Copacabana/Leme registra 85,71%, seguida por Ipanema/Leblon (81,34%), Barra/São Conrado/Recreio (78,84%), Flamengo/Botafogo (78,76%) e Centro: 72,03%. Em 2024, para o mesmo período, a média na cidade do Rio ficou em 79,71%.

O turismo de interior também registra alta segundo as entidades da hotelaria no Rio de Janeiro. A chegada do frio aumentou a procura dos municípios localizados na região serrana e arredores. Os números de ocupação no período de 19 a 22 de junho ilustram o crescimento da demanda - Barra do Piraí/ Ipiabas registra 80%, Itatiaia/ Penedo (92,60%), Miguel Pereira (93,60%), Nova Friburgo (86,50%), Petrópolis (87,80%), Teresópolis (84,40%), Valença/ Conservatória (73,60%), Vassouras (75,60%). Os municípios próximos do litoral também apresentam boa procura - Angra dos Reis (65,10%), Armação dos Búzios (57,50%), Arraial do Cabo (45,30%), Cabo Frio (38,60%), Macaé (73,50%), Paraty (64,30%) e Rio das Ostras (63,20%).

“A movimentação intensa de turistas na Rodoviária do Rio reforça a consolidação da nossa estratégia de fortalecimento do turismo regional e o potencial do transporte rodoviário como motor da economia fluminense. O Rio de Janeiro recebe visitantes de todas as partes do Brasil — inclusive muitos estrangeiros — que chegam por via terrestre para conhecer os atrativos das nossas 12 regiões turísticas”, aponta o Secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca sobre essa tendência, complementando que esse crescimento da procura dos viajantes para as cidades turísticas do Estado é resultado direto das ações de promoção do Turismo de Proximidade, com foco especial nos estados vizinhos, como São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e no interior. “Além disso, a melhoria da estrutura da rodoviária e os investimentos estratégicos na malha rodoviária estadual têm sido fundamentais para facilitar o acesso e impulsionar ainda mais o turismo como vetor de desenvolvimento”, conclui.

Roberta Faria, diretora-geral da Rodoviária do Rio S/A, destaca que, além do papel do terminal e do transporte rodoviário como impulsionador do turismo regional e nacional, a melhoria contínua dos serviços oferecidos pela rodoviária a partir de uma infraestrutura revitalizada, mais segura (com investimentos, inclusive, no sistema de monitoramento por mais de 100 câmeras a partir do reconhecimento facial integrado ao Comando Geral da PM) e mais acessível tem sido determinantes para uma experiência de viagem cada vez melhor, contribuindo diretamente para o fortalecimento da economia fluminense e para a promoção do Rio de Janeiro como um destino turístico de referência.

Website: http://rodoviariadorio.com.br