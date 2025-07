Tempo em BH: capital terá mais chuva e ventos nesta terça (29/7)?

A terça-feira (29) começou com temperaturas amenas e céu parcialmente nublado em Belo Horizonte. De acordo com a previsão meteorológica, há possibilidade de chuva isolada ao longo do dia. A temperatura mínima registrada foi de 14,7°C, e a máxima pode chegar a 25°C. A umidade relativa do ar deve atingir níveis mais baixos à tarde, em torno de 45%.

Entre as regionais da capital, o menor valor foi registrado na Centro-Sul, com 14,8°C às 3h40. No Oeste, os termômetros marcaram 15,0°C às 3h, com sensação térmica de 14,1°C.

No Barreiro, a mínima foi de 15,8°C às 6h05. Já na Pampulha, a temperatura chegou a 15,9°C às 4h, com sensação térmica mais elevada, de 17,3°C. A variação térmica e a possibilidade de chuva indicam um dia de tempo instável na capital mineira.

