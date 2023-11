O travamento de uma escada rolante, na Estação São Gabriel, provocou ferimentos em três idosos, na manhã desta segunda-feira (6/11). Segundo as primeiras informações, o meio de locomoção travou e um idoso que tinha conseguido se manter de pé, foi atingido por dois outros, que perderam o equilíbrio.

O fato ocorreu na escada rolante que dá acesso de quem chega de ônibus e vai pegar o Metrô, com desembarque próximo ao elevador. Segundo usuários da estação, as escadas passam grande parte do dia desligadas, o que se tornou uma norma da estação.

Informações dão conta de que as vítimas teriam chegado de uma cidade da Grande BH, desembarcando no Bairro São Gabriel, uma das maiores da cidade. Duas das testemunhas sofreram cortes e sangramentos e tiveram de ser levadas para a UPA.

A escada rolante fica no setor metropolitano da estação São Gabriel, cuja gestão é do Governo do Estado, segundo informou a a BH Trans.

Metrô BH

Em nota, o Metrô BH, concessionária que administra o sistema de transporte, informou que: "As escadas rolantes das quais se referem ao incidente ocorrido na Estação São Gabriel são do terminal metropolitano de ônibus, das quais o MetroBH não possui ingerência".

Repetição



Esta não é a primeira vez que uma escada rolante da Estação São Gabriel apresenta problemas. Em janeiro de 2014 foram três acidentes, todos provocados por uma cantoneira da escada, em que três mulheres caíram.

Em 2015, uma criança teve os dedos do pé esquerdo esmagados. Ela perdeu parte do pé. Em janeiro deste ano, várias pessoas ficaram feridas, quando a escada mudou de direção, subia e, de repente, mudou para descida.