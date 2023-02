Carnaval em MG supera expectativa de público e recebe 11 milhões de foliões

Belo Horizonte recebeu cinco milhões de foliões nos quatro dias de carnaval; número no interior do estado foi ainda maior: 6,2 milhões





O governo de Minas esperava que 5 milhões de pessoas participassem da festa em Belo Horizonte e outras 5 milhões no interior. Na capital, a estimativa se confirmou, mas no restante do estado, aproximadamente 6,2 milhões de pessoas pularam carnaval. A Secretaria de Estado de Cultura e Turismo informou que os dados, referentes aos períodos entre os dias 17 e 21 de fevereiro, ainda não foram consolidados integralmente.





Ainda de acordo com a secretaria, no aeroporto de Confins, chegaram cerca 210 mil pessoas para o carnaval de BH. Os dados parciais são da BH Airport.

Arrecadação





Outro dado é que 55% dos 203 municípios que realizaram o Carnaval da Liberdade, tiveram ocupação de mais de 80% de sua rede hoteleira.





O secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas Oliveira, prometeu, em entrevista coletiva realizada pelo Governo de Minas, na manhã desta quinta-feira (23/2), novos e maiores patrocínios para o carnaval de 2024





“No próximo ano, a Cemig, a Gasmig e a Copasa já se comprometeram a colocar recursos e aumentar esses valores. Nós vamos procurar outros parceiros, para que também via lei de incentivo, ou também de forma direta, possam financiar o carnaval”, disse Leônidas.





“Eu acho que é importantíssima a pesquisa que o Sebrae e a UFMG vão começar a fazer agora para mostrar a potência de R$ 1,6 bilhão na economia e que investir em cultura significa gerar emprego e renda. E fazer com que os empresários compreendam o fenômeno carnaval, eminentemente uma das festas mais populares que temos nesse país, porque une todas as artes”, finalizou Oliveira.