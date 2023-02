Furtos de celular caem 52,4% no carnaval de BH, em relação a 2020

Ocorrência comum em grandes eventos, os furtos de celular caíram mais de 50% tanto em Belo Horizonte, quanto no restante do estado (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Houve redução de 52,4% nos furtos de celular registrados em boletim de ocorrência no carnaval de Belo Horizonte, em 2023, em relação à folia de 2020, última edição antes da pandemia.



Os dados são do Observatório de Segurança Pública/Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e compreendem o período entre os dias 18 e 21 de fevereiro.









Em entrevista coletiva com diversas secretarias e órgãos do Governo de Minas, na manhã desta quinta-feira, o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Rogério Greco, comemorou o trabalho em equipe das secretarias e das forças de segurança do estado.





“Nós tínhamos um prognóstico e, felizmente, ele não foi cumprido, porque nosso diagnóstico foi muito melhor. Todas as forças de segurança agiram unidas por um propósito, que era dar um carnaval mais seguro à população de Minas Gerais”, disse Grego.





Além dos dados relativos aos furtos de celular , foram divulgados números de ocorrências de outras naturezas, tanto em BH, quanto no restante do estado. Confira:

Minas Gerais

Roubos

2020: 603

2023: 149 (redução de 75%)

Furtos

2020: 4.142

2023: 1.750 (redução de 57,7%)

Homicídios

2020: 40

2023: 21 (redução de 47,5%)

Importunação sexual

2020: 51

2023: 38 (redução de 25%)

Estupro

2020: 15

2023: 10 (redução de 33%)

Estupro de vulnerável

2020: 22

2023: 12 (redução de 45%)

Roubos de celular

2020: 368

2023: 79 (redução de 78,5%)

Furtos de celular

2020: 1.625

2023: 731 (redução de 55%) Leia: Balanço da PMRv aponta redução no número de acidentes no Carnaval

Belo Horizonte

Roubos

2020: 307

2023: 74 (redução de 75,9%)

Furtos

2020: 1.887

2023: 901 (redução de 52%)

Homicídios

2020: 5

2023: 2 (redução de 60%)

Importunação sexual

2020: 14

2023: 8 (redução de 42,8%)

Estupro

2020: 5

2023: 2 (redução de 60%)

Estupro de vulnerável

2020: 5

2023: 5 (sem alteração)

Roubos de celular

2020: 206

2023: 40 (redução de 80,5%)

Furtos de celular

2020: 1.157

2023: 550 (redução de 52,4%)