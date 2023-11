A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) anunciou nesta quinta-feira (23/11) que recebeu 536 pedidos de blocos para desfilar pelas ruas da capital na próxima edição da festa em 2024. Com isso, estão previstos 581 cortejos pelas nove regionais da capital entre 27 de janeiro e 18 de fevereiro.



Em relação à edição de 2023, houve aumento de 15% nos desfiles previstos, e 168 novos blocos de rua se inscreveram para desfilar pela primeira vez no Carnaval de Belo Horizonte.

O número de desfiles pode oscilar até o período oficial do Carnaval, pois alguns blocos acabam desistindo de viabilizar seus cortejos. Em média, há desistência de 25% dos desfiles pré-cadastrados, com base em análises dos anos anteriores”, explica a PBH.



A Belotur já iniciou as reuniões individuais com os blocos de rua para a definição do trajeto e do dia e horário dos desfiles, além de outros detalhes operacionais.

Além dos famosos blocos de rua, a festa da capital mineira conta com palco, desfiles de escolas de samba e blocos caricatos, abertura oficial com o Kandandu (encontro de blocos afro) e eleição da Corte Momesca. Na última edição, realizada neste ano, o festejo teve 5,25 milhões de foliões circulando pela cidade, entre eles 226 mil turistas, e uma movimentação financeira de R$ 720 milhões.



Para a edição do próximo ano, a Belotur já abriu as inscrições para os interessados em fazer parte da Corte Real Momesca. Os candidatos têm até 29 de novembro para realizar a inscrição.