No ano passado, a Corte Momesca composta pelo Rei Rafael Eduardo, a Rainha Efigenia Maria e a Princesa Gabriela Santos receberam a chava da cidade na abertura do Carnaval 2023

O concurso para a eleição de Rainha, Princesa e Rei Momo do Carnaval de Belo Horizonte 2024 está aberto pela Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte (Belotur). O regulamento para a Corte Momesca de BH foi publicado nesta terça-feira (14/11) no Diário Oficial do Município (DOM).

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no térreo da sede da Belotur, na Rua Espírito Santo, nº 527, no Centro da capital mineira. Os documentos podem ser entregues até 29 de novembro, de segunda a sexta-feira, das 10h às 12h e das 14h às 17h.





Rei Momo

O regulamento e seus anexos estão disponíveis aos interessados no Portal da PBH

Os principais requisitos para se inscrever para Rei Momo do Carnaval de 2024 é ser residente de Belo Horizonte; idade mínima de 18 anos, ter concluído o ensino fundamental; não ter sido Rei Momo do Carnaval de Belo Horizonte na última edição; ser do gênero masculino (cis, trans), além de outros requisitos.

Os interessados devem levar os seguintes documentos: Carteira de Identidade; CPF; Comprovante de residência; Certificado ou declaração de escolaridade; Número de inscrição no INSS/PIS, PASEP ou NIT; Atestado de bons antecedentes; Atestado médico de aptidão física; Declaração de Conhecimento do Regulamento para Eleição da Rainha e Princesa assinado; Declaração, informando que não é servidora pública; Autorização do uso de imagem e Termo de consentimento.

No dia, todos os candidatos deverão estar com traje composto por bermuda, camiseta e tênis ou sapatos fechados próprios, de qualquer cor, que não poderão ser customizados. Fica vedado o uso de quaisquer outros tipos de calçados ou estarem descalços.

Os candidatos serão julgados pela comunicação, simpatia e espírito carnavalesco; samba no pé; desembaraço, sociabilidade, facilidade de expressão e elegância. A premiação para o vencedor é de R$ 15.900.

Rainha e Princesa

Os principais requisitos para se inscrever para Rainha e Princesa do Carnaval de 2024 é também ser residente de Belo Horizonte; idade mínima de 18 anos, ter concluído o ensino fundamental; não ter sido Rainha ou Princesa do Carnaval de Belo Horizonte na última edição; ser do gênero feminino (cis, trans/travesti).

Interessadas devem levar os seguintes documentos: Carteira de Identidade; CPF; Comprovante de residência; Certificado ou declaração de escolaridade; Número de inscrição no INSS/PIS, PASEP ou NIT; Atestado de bons antecedentes; Atestado médico de aptidão física; Declaração de Conhecimento do Regulamento para Eleição da Rainha e Princesa assinado; Declaração, informando que não é servidora pública; Autorização do uso de imagem e Termo de consentimento.

No dia, todas as candidatas deverão apresentar-se em traje composto por short jeans e camiseta branca lisa (sem nenhum tipo de bordado, estampa ou aplicação) de sua escolha, ou traje de biquíni liso na cor vermelha (sem nenhum tipo de bordado, estampa ou aplicação) e sandália de salto alto.

As candidatas serão julgados pela comunicação, simpatia e espírito carnavalesco; samba no pé; desembaraço, sociabilidade, facilidade de expressão, elegância e graciosidade. A premiação para a vencedora é de R$ 15.900.

A pré-seleção, tanto do Rei Momo quanto da Rainha e Princesas, está prevista para para a última semana de novembro de 2023, sendo que o dia, local e horário ainda serão definidos e comunicados pela Belotur. Nesta etapa, uma Comissão Julgadora selecionará oito candidatos de cada um que participarão da fase final do concurso.