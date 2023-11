Um incêndio destruiu um ferro-velho na madrugada desta quinta-feira (30/11), no bairro Piratininga, Região de Venda Nova de Belo Horizonte.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 3h40 desta madrugada na altura do número 27 da rua Jair Afonso Inácio. Além de ferro-velho, o local também funciona para atividades de reciclagem.

Durante levantamento de informações no local, os bombeiros foram informados que uma possível ação criminosa iniciou o incêndio. A Polícia Militar e a Polícia Civil foram acionadas.

Os militares gastaram mais de quatro mil litros de água para extinguir as chamas e fazer o rescaldo do imóvel. Houve o risco de propagação do fogo para alguns veículos estacionados de frente, mas o incêndio foi controlado antes.

Ninguém ficou ferido. Quatro viaturas dos bombeiros foram mobilizadas na ocorrência.

Em nota, a Polícia Civil informou que deslocou a perícia oficial ao local para realizar os primeiros levantamentos. A ocorrência segue em andamento e a PCMG irá apurar as circunstâncias e a causa do incêndio.