Mais um dia com chance de chuva na capital mineira

A previsão meteorológica da Defesa Civil indica que áreas de instabilidade atmosféricas devem provocar pancadas de chuva, raios e rajadas de vento ocasionais, principalmente a partir da tarde desta quinta-feira (30/11) em Belo Horizonte.

A temperatura mínima pela manhã foi de 20°C e a máxima estimada é de 30°C, com umidade relativa mínima do ar em torno de 40% à tarde.

A quinta será com típicas pancadas de primavera-verão em todas as regiões de Minas Gerais. Áreas de instabilidade prevalecem sobre o Brasil Central e Sudeste, mantendo condições favoráveis para ocorrência de pancadas de chuva, principalmente à tarde, em decorrência da combinação entre aquecimento diurno e disponibilidade de umidade.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a presença de uma área de baixa pressão sobre o oceano, nas imediações do litoral de São Paulo, tende a intensificar as áreas de instabilidade sobre o estado.