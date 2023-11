A previsão para esta terça-feira (28/11) é de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, principalmente a partir da tarde, sobre a Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com a Defesa Civil, a mínima dessa madrugada foi de 17ºC na capital mineira. A máxima deve ser de 30°C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 45%, à tarde.

Duas regiões de Belo Horizonte registraram chuvas nas últimas 12h. Confira:

- Barreiro: 8,6 mm(3,6%)

- Centro Sul: 0 mm (0%)

- Leste: 0 mm (0%)

- Nordeste: 0 mm (0%)

- Noroeste: 0,2 mm (0,1%)

- Norte: 0 mm (0%)

- Oeste: 6,2 mm (2,6%)

- Pampulha: 0 mm (0%)

- Venda Nova: 0 mm (0%)

Nenhuma região da capital até o momento superou a média de acumulado de chuvas (mm) para novembro

- Barreiro: 171,3 mm (72,6%)

- Centro Sul: 144,4 mm (61,2%)

- Leste: 84,4 mm (35,8%)

- Nordeste: 107 mm (45,3%)

- Noroeste: 116,8 mm (49,5%)

- Norte: 98,6 mm (41,8%)

- Oeste: 140,6 mm (59,6%)

- Pampulha: 124 mm (52,5%)

- Venda Nova: 147,1 mm (62,3%)

Média Climatológica novembro: 236 mm

Previsão para Minas

Em Minas, a previsão do tempo para esta terça-feira (28/11) é de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triângulo Mineiro, Central Mineira, Oeste, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) o Mucuri e o Rio Doce, será de céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com névoa seca.

A temperatura máxima no estado deve ser de 38°C.