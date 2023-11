A semana em Belo Horizonte será de temperatura na casa dos 30ºC e chuva a qualquer hora do dia. A partir de quinta-feira, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a tendência é que a temperatura máxima caia, com termômetros na casa dos 25ºC.

Neste domingo (26/11), a previsão meteorológica indica que o dia será de céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas, a partir da tarde.

Segundo a Defesa Civil municipal, a temperatura mínima foi de 15°C, a máxima estimada é de 29°C e a umidade relativa mínima do ar em torno de 45% à tarde.

A segunda-feira (27/11) será de céu nublado e encoberto durante todo o dia. A máxima será de 30ºC e a mínima fica na casa dos 15ºC.

Na terça-feira (28/11), a temperatura fica entre 30°C e 17°C. O céu fica com muitas nuvens e há possibilidade de pancadas de chuva isoladas.

A quarta-feira (29/11) promete muitas nuvens com chuva isolada a qualquer momento. A temperatura máxima prevista é de 30ºC e a mínima é de 18ºC.

O céu fica encoberto com chuva isolada durante toda a quinta-feira (30/11). A tendência é que a temperatura caia, com máxima prevista para a casa dos 25°C e a mínima de 17°C.

Em Minas

O domingo (26/11) será de sol entre muitas nuvens em Minas Gerais. O fluxo de umidade do oceano para o interior do continente mantém muitas nuvens principalmente no Centro-Leste mineiro.

No Oeste e Sul, a combinação entre o aquecimento diurno e disponibilidade de chuva favorece a ocorrência de pancadas de chuva a partir da tarde. A tendência é de redução do calor também no Norte e Jequitinhonha devido ao aumento da nebulosidade.

Céu nublado a parcialmente nublado com chuva isolada na Zona da Mata, Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. Céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Noroeste, Central Mineira, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Alto, Sudoeste e Campo das Vertentes. Demais regiões, céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada.