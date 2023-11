A previsão do tempo para a quarta-feira (29/11) é de céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva a qualquer hora, acompanhadas de raios e rajadas de vento ocasionais sobre a Região Metropolitana de Belo Horizonte. O cenário é bem parecido com o que aconteceu na terça (28/11).



De acordo com a Defesa Civil, na capital mineira, os termômetros pela manhã foram de 20°C e a máxima estimada para à tarde é de 29°C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 60%, à tarde.

Em Minas, a quarta-feira (29/11) é de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Sul e Zona da Mata, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).



No Triângulo Mineiro, Oeste, Central Mineira, Metropolitana, Rio Doce e Mucuri, o céu deve ficar parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com névoa seca.

As temperaturas devem variar entre a mínima de 14° em Monte Verde, distrito do Sul de Minas e a máxima de 39°C em Araçuaí, cidade da região do Jequitinhonha