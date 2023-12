Carreta carregada de creme capilar tombou e interditou a BR-356, em Jequitaí, no Norte de Minas, deixando asfalto escorregadio

Uma carreta carregada com 15 toneladas de cosméticos para cabelos tombou na madrugada deste domingo (3/12), interditando parte da rodovia BR-356, na altura do KM 68, em Jequitaí, no Norte de Minas.

Ninguém se feriu. mas o veículo de transporte de cargas pesado tombou e ficou destruído, obstruindo a pista simples de uma acostamento ao outro, impedindo o tráfego.

Mesmo depois de destombar a carreta, a passagem de veículos ainda não é possível. A carga de cremes capilares ficou esparramada pela pista e, por se tratar de material viscoso, tornou o asfalto escorregadio. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) precisou interditar a estrada para que sejam eliminados todos os riscos.

Leia também: MG: jovem se perde em mata, sofre parada cardíaca e morre



O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para eliminar o risco de derrapagem no trecho. "A rodovia foi então interditada para a retirada dos produtos e limpeza da pista. Os militares ainda se encontram no local realizando a lavagem da via. Foi também necessária a aplicação de serragem", informou a corporação.