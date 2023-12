Devido ao bloqueio das pistas, o trânsito no sentido São Paulo ficou com uma lentidão de três quilômetros

Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida em um acidente com uma motocicleta na BR-381, na altura do km 487, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no fim da tarde deste sábado (2/12). Devido ao bloqueio das pistas, o trânsito no sentido São Paulo teve lentidão de três quilômetros.

A ocorrência aconteceu por volta das 16h40. Até o momento não há informações sobre a dinâmica do acidente, mas informações preliminares dão conta de que o veículo colidiu com a mureta central da rodovia.

De acordo com a Arteris, concessionária que administra a via, as vítimas estavam na motocicleta. O piloto não resistiu aos ferimentos e morreu. Já a passageira foi resgatada em estado grave pelo helicóptero da Polícia Militar