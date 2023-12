O motorista de 36 anos, de um veículo de passeio morreu, na noite desse sábado (2/12), depois de capotar o carro, na Rua Antônio Martins, Bairro Morada do Sol, em Nova Serrana, no Centro-Oeste do estado.

O local do acidente fica em frente à Escola Belchior Preto e segundo testemunhas, o motorista trafegava em alta velocidade.

O veículo parou com as rodas para o alto e o motorista ficou prensado dentro do veículo. Soldados do Corpo de Bombeiros tiveram de desvirar o carro para desencarcerar o corpo, que foi encaminhado para uma funerária da cidade.