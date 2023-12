Um jovem de 26 anos morreu ao sofrer uma parada cardiorrespiratória enquanto era resgatado de uma trilha na Serra de São José, entre Santa Cruz de Minas e Tiradentes, na Região do Campo das Vertentes, em Minas Gerais, na tarde desse sábado (2/12). A vítima estava no local com amigos quando, em determinado momento, se afastou do grupo e acabou se perdendo.

A ocorrência foi atendida pela guarnição do Corpo de Bombeiros de São João del-Rei. De acordo com os militares, as buscas pelo jovem duraram cerca de uma hora e 30 minutos. Ele foi encontrado próximo à Cachoeira do Mangue, estava consciente e bastante confuso, aparentando estar em surto psiquiátrico.

Após alguns minutos, a vítima caiu e passou a apresentar quadro de crise convulsiva. Por isso, foi necessário acionar o helicóptero da corporação para fazer a remoção, tendo em vista que era um local de difícil acesso. Conforme os bombeiros, a aeronave partiu de Varginha, no Sul do estado, e chegou cerca de 40 minutos depois.

No momento em que o apoio aéreo chegou, o jovem estava inconsciente, mas ainda apresentava sinais vitais. Durante a preparação para sua remoção, os militares perceberam que seu nível de consciência caiu e o quadro clínico evoluiu para uma parada cardiorrespiratória.

Ele chegou a ser atendido no local. O corpo foi removido do local e encaminhado para o necrotério do Hospital Nossa Senhora das Mercês, em São João del-Rei.