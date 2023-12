Um ônibus coletivo da linha 621 (Estação Venda Nova/Lagoa) pegou fogo no Bairro Lagoinha Leblon, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte, na madrugada deste domingo (3/12). Segundo relatos, na altura da Rua São Cristóvão, três suspeitos teriam mandado o motorista e passageiros descerem do veículo e atearam fogo. Não houve vítimas.

As chamas altas se alastraram rapidamente. Imagens do momento do incêndio mostram que o veículo foi totalmente consumido pelo fogo. Além disso, a rede elétrica também foi atingida.

De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos estariam reivindicando melhorias na Penitenciária de Formiga, na Região Central de Minas Gerais. Até o momento não há informação sobre prisões.

Além da PM e dos Bombeiros a perícia da Polícia Civil também esteve no local. A reportagem procurou o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros mas até a publicação desta matéria não obteve resposta.