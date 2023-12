A polícia de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, procura um homem de 21 anos suspeito de assassinar o padrasto com golpes de faca, neste sábado (2/12). A vítima, de 28 anos, recebeu várias facadas na região da axila. Em um primeiro momento, talvez na intenção de preservar o filho, a esposa do morto assumiu a autoria do crime. Mas o relato da mulher de 43 anos contradiz imagens de câmeras de vigilância que teriam deixado claro o possível verdadeiro autor, o enteado da vítima.



O boletim de ocorrência dá conta de que o homem ferido foi localizado pelos militares caído na frente de um supermercado, enquanto era amparado pela mulher que, perguntada sobre o que estava acontecendo, disse que teria desferido as facadas contra o esposo dentro da casa onde viviam, perto do estabelecimento comercial.



O motivo do ato, relatou a mulher, seriam os episódios de violência doméstica e tortura psicológica que ela sofreria do marido. Tentando costurar a história, contou que, depois da morte, teria se arrependido e, dessa forma, saiu à rua com o marido ferido pra buscar ajuda, mas, antes que pudesse receber algum socorro, o homem morreu sem aguentar os ferimentos. O homem já havia sido preso por agredir uma enteada com transtornos mentais.



As autoridades buscaram as imagens a fim de atestar as declarações da mulher e o que puderam constatar foi a autoria de seu filho que, nas imagens, aparecia entrando na residência e deixando o local portando a arma do crime. Depois, o jovem foi visto subindo em uma moto, parada no supermercado, e saiu para local não conhecido. Com isso, a mulher acabou admitindo que era mesmo seu filho quem aparecia nos registros das câmeras de segurança e acabou por entregar à polícia a faca que teria sido usada no crime.



Questionadas pelas autoridades, a esposa e a sogra do real suspeito disseram que ele vinha reclamando que a mãe sofria de violência doméstica e que, no dia do crime, ele estava perto da casa da mãe, no momento em que se despediu da esposa, dizendo que iria resolver uma pendência. A PM localizou uma faca jogada nos arredores do supermercado, que foi apreendida.