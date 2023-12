A mãe entra correndo em casa, chorando, gritando para o filho: “Seu irmão está lá fora. Ele levou um tiro”. Isso aconteceu na noite de sábado (2/12), na Rua Fernão Dias, 470, Bairro Mariano de Abreu, Região Leste de Belo Horizonte. A vítima, C. H. M. O., de 27 anos, estava em um Fiat Strada, que tinha sido emprestado por um amigo.

A vítima chegou a ser levada, ainda com vida, para a UPA Leste, onde morreu. Segundo o Boletim de Ocorrência (B.O.) da Polícia Militar, não há nenhuma testemunha do crime. A expectativa é conseguir as imagens de uma câmera de segurança existente num salão de festas, que estava fechado, nas proximidades.

As informações sobre o crime são muito vagas. Uma pessoa disse ter visto um homem usando uma touca ninja, que estava num Sandero de cor branca, mas a informação, segundo os policiais, é muito vaga.

Ao levantar a ficha da vítima, os policiais tomaram conhecimento de que o homem tem quatro prisões, em 2014, 2015, 2017 e 2018, por porte ilegal de arma, e também duas passagens, em 2017 e 2020, por tráfico de drogas.

A perícia da Polícia Civil esteve no local e encontrou várias cápsulas de revólver no chão. Policiais da Delegacia de Homicídios iniciaram as investigações.