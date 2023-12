As luzes da Praça da Liberdade foram acesas às 19h da noite deste sábado (2/12), anunciando o Natal, com a presença de milhares de pessoas. A inauguração da já tradicional iluminação de fim de ano no ponto turístico do Funcionários, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, foi mantida depois que vândalos depredaram o lugar nesta sexta-feira (1/12).

O influencer Thiago Henrique fez uma postagem no Instagram sugerindo que envelopes com dinheiro tinham sido deixado na praça, o que causou o tumulto. Segundo a Polícia Militar, mesmo com a chuva no início da noite, várias pessoas foram até lá, destruíram parte da iluminação de Natal e lixeiras e pisotearam os jardins. Piscas-piscas foram arrancados e uma caixa de energia foi danificada.

Leia também: Acusação é 'má-fé', diz influenciador sobre ação na Praça da Liberdade



O estrago só não foi maior porque a Polícia Militar, depois de receber a denúncia, agiu rápido e dispersou a multidão. Guarnições da PM foram colocadas de prontidão na Praça da Liberdade, enquanto funcionários da Cemig e do Governo do estado trabalhavam para recuperar as luzes e a caixa de energia.



"A iluminação de Natal que foi danificada já está sendo reparada. A Polícia Militar foi acionada e tomará as medidas cabíveis. A Secult lamenta o ocorrido e ressalta que a inauguração do Natal da Mineiridade, no Circuito Liberdade, toda ela promovida pela Lei de Incentivo à Cultura, será realizada neste sábado (2/12), a partir das 18h. Toda programação está mantida", informou a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult) em nota, depois do ocorrido.



A decoração natalina pode ser contemplada até 6 de janeiro de 2024 Marcos Vieira/EM/D.A Press

Túnel iluminado em neon flex cria experiência imersiva nesse que é um dos principais pontos turísticos da cidade Marcos Vieira/EM/D.A Press

Natal com a cara de Minas



A intervenção luminotécnica na Praça da Liberdade faz parte do Natal da Mineiridade, que integra as festividades de 450 municípios, somando 600 atividades culturais e turísticas pelo estado. A decoração em 2023 foi ampliada e também compreende o Palácio da Liberdade e as fachadas dos prédios da Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg) e do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha-MG). É ainda uma homenagem à data de aniversário de Minas Gerais, que completa 303 anos neste sábado.



O coreto recebe a Casa do Papai Noel e tem espetáculo de neve a cada 30 minutos Marcos Vieira/EM/D.A Press

Atrações natalinas estão previstas em todas as regiões, pela capital e o interior - entre as cidades mineiras, fazem parte do projeto Tiradentes, Araguari, Barbacena, Bom Despacho, Três Marias, Pouso Alegre, Ouro Fino, Inhapim e Caratinga, entre outras. Um dos objetivos é fortalecer Minas Gerais como um destino de fim de ano, além de gerar emprego e renda, ativando o comércio e estimulando a atividade turística, segundo a Secult. O lançamento contou com a presença do governador Romeu Zema e o secretário de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas de Oliveira.



Entre os destaques da programação desta noite na praça, que celebra o acender das luzes, participou o Coral Educação Adventista, formado por alunos de escolas adventistas de Belo Horizonte e região. O grupo, composto por 1,2 mil vozes, apresentou a Cantata Natalina, em frente ao Palácio e comandou a contagem regressiva para o acendimento da iluminação.



Coral Educação Adventista, composto por 1,2 mil vozes, apresentou a Cantata Natalina, em frente ao Palácio da Liberdade Secult/Divulgação

Aconteceu ainda o relançamento do livro "Minas Gerais: Três Séculos de História", no Palácio da Liberdade. O governador recebeu a nova edição da obra, organizada pelo historiador Fernando Pedro e que reúne textos sobre a arte, o turismo e a história de Minas Gerais. Assinam a publicação Cristina Ávila, Leônidas de Oliveira e Maria Angélica Vieira Bonomo, com prefácio de Romeu Zema.

A decoração natalina pode ser contemplada até 6 de janeiro de 2024, Dia de Reis. Durante o período em que a iluminação tomará conta da praça, a Prefeitura de Belo Horizonte realiza uma operação especial de trânsito, todos os dias, das 19h à meia noite, destinando uma área específica para food trucks, além de interditar as alamedas da Educação, dos Despachos e da Segurança.



Presépio iluminado com a cena sacra em tamanho natural Marcos Vieira/EM/D.A Press

Oportunidade



Apenas na Praça da Liberdade, durante as festividades de fim de ano, serão gerados mais de 300 empregos, segundo o governo de Minas. Entre dezembro e janeiro, deverá ser registrada, em todo o estado, movimentação de 3,2 milhões de pessoas, o que representa crescimento de mais de 25% em relação ao ano passado. O Natal da Minieridade tem investimentos previstos de R$ 18 milhões.



O projeto



O Natal da Mineiridade celebra comunhão e vínculos, com uma programação diversa. No projeto em BH, as laterais do Palácio passam a exibir uma árvore de Natal e um painel em tecido retratando a cena do nascimento do menino Jesus em estilo bizantino e em proporção humana. Outra atração é a feira de cozinha mineira, que funcionará diariamente na Praça José Mendes Júnior, das 18h às 23h.



Criatividade



A decoração da Praça da Liberdade ressalta expressões da criatividade do povo mineiro, a partir de cinco eixos temáticos: alma, história, alameda travessia, artes e ciências. Em História, silhuetas dos 12 profetas de Aleijadinho, que compõem o Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, em Congonhas, estão instaladas nos jardins. Em Alma, um presépio iluminado com a cena sacra em tamanho natural.



Na Alameda Travessia, a inventividade mineira, com o vanguardismo de Santos Dumont em protagonismo, é revisitada com cores e luzes natalinas. Um avião 14 Bis surge pilotado por Papai Noel, que sobrevoa a praça carregando pacotes de presentes, enquanto um túnel iluminado em neon flex também cria uma experiência imersiva nesse que é um dos principais pontos turísticos da cidade.



Papai Noel pilotando o 14 BIS foi uma atração especial Marcos Vieira/EM/D.A Press

Há referência aos patrimônios históricos, em especial o Conjunto Arquitetônico da Pampulha, que acaba de completar 80 anos. No chafariz da praça, o sequenciamento das luzes nas silhuetas dos pássaros simula o bater das asas como se estivessem em revoada. Já o coreto recebe a Casa do Papai Noel. O bom velhinho será representado por um ator entre os dias 2 e 23 de dezembro, das 18h30 às 21h30. O espaço com iluminação cênica também terá espetáculo de neve de meia em meia hora.



Um momento para registrar e guardar na memória Marcos Vieira/EM/D.A Press

O Natal da Mineiridade é uma iniciativa do Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult) e da Fundação Clóvis Salgado (FCS), com patrocínio da Cemig, apoio da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) e parceria com a Federação dos Circuitos Turísticos de Minas Gerais (Fecitur), Associação Mineira de Municípios (AMM) e a Rede de Gestores Municipais de Cultura e Turismo. A concepção, produção e coordenação do projeto de iluminação da Praça da Liberdade é assinada pela Casulo Cultura e Full Produções.



Natal da Mineiridade celebra comunhão e vínculos, com uma programação diversa pela capital e interior do estado Marcos Vieira/EM/D.A Press

Depredação e polêmica: entenda



Thiago Henrique, conhecido como TH, responsável pela ação da "distribuição do dinheiro", afirmou por suas redes sociais que não teve a intenção de causar confusão e que apenas queria “abençoar” seus seguidores com um presente de Natal. Ele espalhou cinco envelopes com R$ 1 mil cada pela Praça da Liberdade e anunciou a atitude em vídeo para seus seguidores nesta sexta-feira (1/12).



Com a repercussão da depredação, o influenciador e empresário afirmou que as informações passadas pela Polícia Militar são “inverdades” e “infundadas”. “O objetivo não foi de forma alguma causar degradação ou qualquer confusão que seja. Inclusive, vale a ressalva que se realmente houvesse ocorrido algum ato real de vandalismo ou destruição da praça, os feitores desses atos, com certeza, teriam sido encaminhados até a delegacia, o que não ocorreu, e o que afirmo ainda não ser o perfil dos meus seguidores. Nunca tive anteriormente nenhum relato ou problema nesse sentido", postou.



Em outro trecho da publicação, reforçou: "Então assim, não foi algo para causar tumulto algum, acredito que o pessoal que foi lá não causou tumulto. Porque tinha muita família, tinha muita gente que saiu do serviço, não tinha vândalo", escreveu, relatando ainda uso de força física desnecessária por parte das autoridades contra o grupo, mas sem que possa comprovar essa afirmação - teria sido informado que as forças de segurança agrediram algumas pessoas.



*Com informações de Ivan Drummond e Clara Mariz