“Torturado até a morte”. Esta é uma das linhas de investigação da perícia da Polícia Civil sobre o corpo de um homem, de aproximadamente 30 anos, encontrado no início da manhã deste sábado (2/12), ao lado da linha férrea no Bairro Itaipu, na região do Barreiro, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A outra hipótese levantada é de que o homem tenha caído do trem em movimento.

Segundo testemunhas, ouvidas por policiais militares, durante a madrugada, escutou-se muitos gritos, no entanto, ninguém se arriscou a sair de casa para ver o que se passava, temendo por suas próprias vidas.

Com o clarear do dia, moradores ao saírem de casa, avistaram o corpo, caído próximo à linha férrea. Segundo a perícia, haviam muitas marcas de suposto espancamento.

Não foram encontradas marcas de tiros ou facadas. Só mesmo marcas roxas espalhadas pelo corpo e sangue na região da cabeça. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios do Barreiro. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).