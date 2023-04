Homem é executado com tiros na cabeça em linha férrea

A polícia ainda não tem a identificação da vítima, mas desconfia que o crime tenha relação com o tráfico de drogas (foto: PCMG/ Divulgação)

A Polícia Civil de Mário Campos, na Grande BH, terá um mistério para desvendar. O corpo de um homem não identificado que tinha dois tiros na cabeça foi encontrado caído na linha férrea, na manhã desta quarta-feira (12/4).

O local do crime, na altura do número 611 da Avenida Governador Magalhães Pinto, no Vila Lourdes, é isolado e não tem residências ou comércios próximos.A expectativa da polícia é poder encontrar pessoas que tenham visto alguma movimentação diferente ou mesmo que tenham escutado os tiros para ajudar a desvendar o homicídio.

O número de assassinatos ocorridos em linhas férreas tem preocupado a Polícia Civil. De acordo com os investigadores, o fato de a vítima ter sido executada com tiros na cabeça levanta a possibilidade de que a morte tenha relação com o tráfico de drogas pois, nesses casos, acertos de contas são feitos dessa forma.