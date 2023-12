O ex-vereador em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, em Minas Gerais, Paulo César Costa Franco, de 61 anos, foi encontrado morto pela Polícia Militar na porta de casa, no Bairro Joaquim Pedrosa, nessa segunda-feira (11/12). Horas depois da execução, um vídeo atribuído ao ex-político começou a circular nas redes sociais mostrando a prática de atos libidinosos com uma criança.



A polícia, por enquanto, não confirma ou descarta a relação do homicídio com o suposto abuso sexual. O corpo dele foi encontrado no fim da noite perto de um carro de sua propriedade. A polícia da cidade diz que testemunhas relataram ter ouvido em torno de oito disparos.



Pessoas que ouviram os disparos acionaram a PM. Os moradores relataram ter escutado o som de uma moto deixando o local, mas ninguém foi identificado. A Polícia Civil vai investigar o caso.



Natural de Teófilo Otoni, Paulo Marreco, como era popularmente conhecido, atuou como vereador no município entre 2017 e 2020, ano em que tentou se reeleger sem sucesso. Atualmente, ele trabalhava como secretário parlamentar do deputado federal Bruno Farias (Avante-MG).



"Na noite de ontem fui informado do assassinato do senhor Paulo César Costa Franco, ex-vereador de Teófilo Otoni. Acredito e apoio o trabalho da polícia e das instituições judiciais para que as denúncias deste vídeo sejam fortemente investigadas. Quero reiterar que repudio veemente qualquer forma de violência e abuso, reforçando meu compromisso com a família, as crianças e a legalidade", disse o deputado em nota encaminhada ao EM.