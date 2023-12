Uma mulher agrediu uma sargento da PM com um copo térmico no rosto durante uma confraternização de fim de ano de veteranos da Polícia Militar (PM) de Uberaba (Triângulo Mineiro). A policial foi encaminhada para o Mário Palmério Hospital Universitário, onde passou por atendimento médico. Ela precisou levar sete pontos no rosto. O caso aconteceu na tarde deste domingo (10/12).

Segundo informações do registro policial, divulgado ontem (12/12), tudo começou quando a suspeita falou para a sargento parar de cantar em karaokê. Ela teria dito: “pare de cantar, senão as pessoas vão embora”. Irritada com o pedido, a sargento disse que respondeu: "Quem é você para mandar eu parar de cantar?"

Leia mais: Casal acusado de estupro de vulnerável é morto a tiros na Grande BH



Durante a discussão, ainda conforme o registro policial, a mulher jogou um copo de bebida na policial, que, em seguida, revidou molhando a convidada. Depois disso, a mulher agrediu a sargento com um copo térmico no rosto.



A suspeita saiu da festa e não foi localizada pelos policiais militares.