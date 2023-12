As luzes de Natal que enfeitam a Praça Raul Soares, na Região Central de Belo Horizonte, e o letreiro especial com o nome da capital mineira na Praça do Papa, no bairro Mangabeiros, Região Centro-Sul, foram acesas na noite desta terça-feira (12/12).

Mesmo sem os eventos de inauguração com a presença do prefeito Fuad Noman (PSD), cancelado devido às fortes chuvas que atingiram a capital nesta noite, a inauguração das iluminações prosseguiu.

O projeto na Praça Raul Soares foi idealizado pelo arquiteto Éric de Paula e é inspirado nos jardins europeus. A PBH incluiu as intervenções como parte do programa "Centro de Todo Mundo", que visa aumentar as possibilidades de moradia, trabalho e lazer na capital.

Já o letreiro especial na Praça do Papa também foi inaugurado. O tótem possui 2 metros de altura por 4 metros de comprimento e é iluminado por LEDs que mudam de cor. A estrutura é revestida em aço corten, material resistente e muito utilizado na arquitetura e construção, e vai ficar ao lado da cruz, que já é símbolo de BH.

O objetivo é valorizar a identidade local e ser um símbolo turístico que atrai as pessoas para a Praça do Papa, que já é um local de encontro popular, referência para eventos, festivais e atividades culturais. Além disso, o painel oferece uma experiência visual única, cenário perfeito para fotos entre amigos, família e todos aqueles que querem guardar uma lembrança de Belo Horizonte.