O Bloco Unidos do Queima Largada reuniu diversos foliões animados na Praça Santa Rita, no Bairro Esplanada, Região Leste de Belo Horizonte, na manhã deste sábado (11/1).





O bloco saiu faltando cerca de 50 dias para o Carnaval da capital. No decorrer do dia, outros 15 blocos animam o sábado do folião que estiver ansioso demais para a festa começar. Veja a lista de blocos do final de semana no final da matéria.





Ivan Curi, publicitário e seguidor do Unidos do Queima Largada desde 2016, descreve a experiência de participar do bloco como algo único. “A energia é absurda. Quase impossível de descrever. Só estando presente para entender”, garante ele, que também é parte da bateria do grupo carnavalesco.





Além de bloquinhos espalhados pela cidade, a tradicional Corte Real Momesca de Belo Horizonte, em 2025, será definida neste domingo (12/1). O evento gratuito será realizado no Espaço CentoeQuatro na Praça Rui Barbosa, 104, a partir das 14h, e segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), abrirá oficialmente o calendário da folia na capital. A programação contará com apresentações do bloco caricato Bacharéis do Samba, da escola de samba Canto da Alvorada, de Fabinho do Terreiro e do DJ Vini Brown.





A eleição da Corte Real Momesca que marca a escolha do Rei Momo, da Rainha e da Princesa é composta por três etapas: a inscrição dos interessados, a pré-seleção e o concurso final.





De acordo com a PBH, ao todo, oito homens e oito mulheres disputarão os referidos títulos, apresentando-se em trajes definidos pelo edital. Eles serão avaliados por uma comissão formada por jurados indicados pela Belotur.





Veja os blocos do final de semana em BH





Sábado

Bloco Unidos da Queima Largada

8h30

Local: Praça Santa Rita - Bairro Esplanada

Entrada gratuita

Bloco Baianas Ozadas

9h

Local: ASPRA Clube Vera Cruz - Vera Cruz

Entrada gratuita

Instagram: @baianasozadas

Bloco Trem du Bão

11h

Local: Feira do Santa Tereza - Santa Tereza

Entrada gratuita

Instagram: @blocotremdubão

Bloco Gato Escaldado

11h30

Local: Praça Alaska - Sion

Entrada gratuita

Instagram: @bloco_gatoescaldado

Bloco Asa de Banana

11h

Local: A Autêntica (R. Álvares Maciel, 312, Santa Efigênia)

Entrada gratuita

Instagram: @asadebanana

Blues & Samba na Praça com Bateria Gato Escaldado

11h30

Local: Praça Alaska - Sion

Entrada gratuita - retirada no Sympla

Instagram: @bluesnapraca



Bloco Tapa de Mina

13h

Local: Gis+ (Av. Barbacena, 33, Barro Preto)

Entrada gratuita

Instagram: @tapademina

Bloco sexta ninguém sabe

14h

Local: Recanto Buri (Av. Mário Werneck, 515, Buritis)

Entrada gratuita

Instagram: @sextaninguémsabe

Bloco Bom Bloquiu

14h

Local: Parque Ecológico da Pampulha

Entrada gratuita

Instagram: @bombloquiu

Bloco Tropicalize

14h

Local: A Autêntica (R. Álvares Maciel, 312, Santa Efigênia)

Entrada gratuita

Instagram: @bloco_tropizalize

Baile à Fantasia dos blocos Me Deixe, Micareteiros, Bloco do Povo e Afrodite se Quiser

14h

Local: Cervejaria Rhara (R. Cristina, 1.203, São Pedro)

Entrada a partir de R$ 30; ingressos no Sympla

Bloco Cíclica

14h

Local: The Mexican - Sagrada Família

Entrada gratuita

Instagram: @blocodaciclica

Bloco Então, Planta

14h

Local: Kilombo Souza - Santa Tereza

Entrada gratuita

Instagram: @entaoplanta

Bloco Xibiu

14h

Local: Petisco di Buteco - Serrano

Entrada gratuita

Instagram: @blocoxibiuBH

Bloco Então, Planta

14h

Local: Kilombo Souza - Santa Tereza

Entrada gratuita

Instagram: @entaoplanta

Bloco Emoriô

16h

Local: Recanto Buri (Av. Mário Werneck, 515, Buritis)

Entrada gratuita

Instagram: @emoriobloco

Domingo

Eleição da Corte Real Momesca

Escolha do Rei Momo, da Rainha e da Princesa de 2025 e apresentações: Bloco Caricato Bacharéis do Samba, Escola de Samba Canto da Alvorada, Fabinho do Terreiro e DJ Vini Brown

14h

Local: Espaço CentoeQuatro (Praça Rui Barbosa, 104)

Entrada gratuita

Bloco Volta Belchior

Horário: 8h30

Local: Galpão 54 - Lagoinha

Entrada gratuita

Instagram: @voltabelchioroficial



Os Baianeiros

Horário: 9h

Local: Rooftop Shopping do Avião - Cidade Industrial

Entrada gratuita

Instagram: @baianeirosoficial



Os Batera

Horário: 9h

Local: Avenida Saramenha, 1.530 - Guarani

Entrada gratuita



Beiço do Wando

10h

Local: Mister Rock (Av. Teresa Cristina, 295, Prado)

Entrada gratuita

Instagram: @beicodowando

Bloco de Pífanos

10h

Local: Clã Espaço e Cultura (R. Bernardo Cisneiros, 12, Aparecida)

Entrada gratuita

Instagram: @blocodepifanos



Bloco da Esquina

11h

Local: A Autêntica (R. Álvares Maciel, 312, Santa Efigênia)

Entrada gratuita

Instagram: @blocodaesquina



Chega o Rei

11h

Local: Praça Chuí - João Pinheiro

Entrada gratuita

Instagram: @blocochegaorei

Lua de Crixtal

13h

Local: Gis+ (Av. Barbacena, 33, Barro Preto)

Entrada gratuita

Instagram: @blocoluadecrixtal



CSH

13h

Local: Espetinho do Turuna - Ipiranga

Entrada gratuita

Instagram: @blococsh



Kebraê

13h30

Local: The Mexican (Av. Silviano Brandão, 1.891, Sagrada Família)

Entrada gratuita

Instagram: @blocokebrae

Lavô ta novo

13h30

Local: Viaduto Santa Tereza - Santa Tereza

Entrada gratuita

Instagram: @blocolavotanovo



Besourinhos

14h

Local: A Autêntica (R. Álvares Maciel, 312, Santa Efigênia)

Entrada gratuita

Instagram: @blocobesourinhos



CEFET com Banana

14h

Local: Praia BH - Buritis

Entrada gratuita - retirada pelo Sympla

Instagram: @blococefetcombanana

Do seu Bento a Dona Lúcia

14h

Local: Rua Halley, 777 - Santa Lúcia

Entrada gratuita

Instagram: @seubentodonalucia



Cheia de Manias

14h

Local: Casa da Família (R. das Garças, 83, Santo André)

Entrada gratuita

Instagram: @blococheiademinas



Esperando o Metrô

14h

Local: Quinta Arte (Av. Sinfrônio Brochado, 1053, Barreiro)

Entrada gratuita

Instagram: @blocometro

Afoxé Bandarerê

14h

Local: Casa Bantu (R. Jequriçá, 106, Concórdia)

Entrada gratuita

Instagram: @afroxebandare



Aniversário Funk You

14h

Local: Galpão 54 (Av. Francisco Soucasseaux, 54, Lagoinha)

Entrada a partir de R$15 por meio da plataforma Gofree

Instagram: @blocofunkyou



Fofoca de Carimbó

16h

Local: Gis+ (Av. Barbacena, 33, Barro Preto)

Entrada gratuita

Instagram: @fofocadecarimbo

Swing Safado e Bateria Majestosa

16h

Local: Quadra da Escola de Samba Cidade Jardim

Entrada gratuita

G.R.E.S. Acadêmicos de Venda Nova

16h

Local: Praça São Jõao Batista - São João Batista

Entrada gratuita

Instagram: @academicosvendanova

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Onde acompanhar?



A programação completa também está no perfil do Instagram: @STBEV. O "Se Tem Broquin Eu Vou" é um coletivo apaixonado pelos blocos de rua da capital e publica uma cobertura completa do Carnaval de BH desde 2016.