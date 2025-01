Cadastro para ambulantes que desejam trabalhar no carnaval de BH em 2025 abre nesta quinta

O cadastramento on-line para ambulantes trabalharem no carnaval da capital mineira começou nesta quinta-feira (23/1). Entre hoje e amanhã, o cadastro fica disponível no site www.ambulantesbh.com.br para caixeiros já cadastrados na Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) e portadores do Certificado da Pessoa com Deficiência. Conforme o Executivo municipal, ao menos 1.695 caixeiros já estão registrados junto a prefeitura. A partir deste sábado (25/1), o cadastro será aberto para o público geral.

Podem se cadastrar pessoas maiores de 18 anos que residam na capital. Para facilitar o cadastramento, os interessados em trabalhar como ambulantes durante o carnaval que não tenham acesso à internet podem procurar um dos 55 Pontos de Inclusão Digital da PBH. A lista com a localização dos centros pode ser conferida no site da prefeitura.

Diferente do último ano, quando foram disponibilizadas mais de 21 mil credenciais, nesta edição serão liberadas 14 mil vagas, 33% a menos. Os profissionais que fizeram o cadastro pela internet deverão comparecer pessoalmente apenas no momento da retirada, que ocorrerá entre os dias 5 e 12 de fevereiro, no Mercado da Lagoinha.

Segundo a empresa de turismo da capital, Belotur, durante o processo de inscrição os interessados devem enviar uma foto de um dos seguintes documentos de identificação: habilitação, Carteira de Trabalho, passaporte, identidade ou carteira de conselho de classe. Já a comprovação de residência deve ser feita por meio do envio de contas de água, luz, telefone ou internet. Além disso, poderão servir como comprovante cópias do título de eleitor ou Cartão do SUS (Sistema Único de Saúde).

Ao longo da entrega das credenciais será necessário apresentar documento de identidade oficial com foto e o número de protocolo gerado durante o cadastro online. Nos sete dias de entrega serão distribuídas duas mil senhas diariamente, seguindo ordem de chegada. Na ocasião, os interessados passarão por um treinamento. As dúvidas sobre todo o processo podem ser enviadas para o e-mail: diretoria.belotur@pbh.gov.br.

A PBH ressalta que a credencial é pessoal e intransferível. O documento dá ao ambulante o direito de circular exclusivamente pelos desfiles de Blocos de Rua, entre os dias 15 de fevereiro e 9 de março, desde que o profissional respeite as normas descritas no edital, como: a proibição de venda de bebida alcoólica para menores de 18 anos; comércio de alimentos; bebidas fracionadas e em recipientes de vidro; e a permanência da dispersão após o término dos desfiles dos blocos de rua.