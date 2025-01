As pessoas interessadas em trabalhar como ambulantes durante o carnaval de Belo Horizonte já podem se preparar. O cadastramento para comércio de bebidas e adereços carnavalescos durante o período oficial da folia começa na próxima quinta-feira (23/1). Poderão participar maiores de 18 anos que residem na capital mineira.

Neste ano, o cadastro será feito on-line e estará disponível até o dia 30 de janeiro, ou até que todas as vagas sejam preenchidas. O acesso deve ser feito pelo site: ambulantesbh.com.br.

Diferente do último ano, quando foram disponibilizadas 20 mil credenciais, nesta edição serão liberadas 14 mil vagas. Os profissionais que fizeram o cadastro pela internet deverão comparecer pessoalmente apenas no momento da retirada, que ocorrerá entre os dias 5 e 12 de fevereiro, no Mercado da Lagoinha.

Os dois primeiros dias de cadastro on-line serão reservados exclusivamente aos ambulantes já credenciados na Prefeitura de Belo Horizonte e portadores do Certificado da Pessoa com Deficiência. O publico geral terá acesso ao sistema a partir de 25 de janeiro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia