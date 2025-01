No mês de janeiro, muitos pais que trabalham apostam na tradicional colônia de férias para garantir que as crianças aproveitem o período.





Com opções que variam entre diárias e programações para o mês inteiro, as colônias de férias se transformam em um grande recreio, com mais tempo e novos colegas de diferentes escolas. Por isso, o EM selecionou algumas opções imperdíveis para o verão da criançada. Confira:

Alipepê





Criado como um espaço lúdico de apoio aos pais e como contraturno escolar, o Alipepê realiza colônia de férias nos meses de julho, dezembro e janeiro. Neste mês, a programação para crianças de 3 a 12 anos segue até o dia 31.

“Geralmente, a colônia começa assim que as aulas terminam, com base no calendário do Colégio Marista e da Escola Estadual Padre Eustáquio, para dar apoio aos pais que trabalham o dia inteiro e não têm onde deixar seus filhos”, explicou a proprietária, Cecília Braga. Ela destaca que o serviço é procurado especialmente por aqueles que trabalham fora e precisam de um local seguro e saudável onde as crianças possam brincar e interagir com outras.

A programação inclui diversas atividades, como campeonatos de futebol e queimada, Just Dance, Among Us, escultura com balão, karaokê, culinária, tererê e pintura no cabelo, entre outras.

O serviço pode ser contratado em dois formatos: meio período (cinco horas corridas) por R$ 60 (sem alimentação) ou integral (das 7h às 18h30) por R$ 90 (com alimentação). O pacote semanal para o meio período custa R$ 280, e o integral, R$ 410. Para mais informações, entre em contato pelo número 31 99238 4970.





Serviço

Quando: Até 31 de janeiro

Onde: Rua Curral Del Rei, 25. Padre Eustáquio

Preço: A partir de R$ 60

Contato: 31 99238 4970





Rokas Escalada

Que tal uma atividade radical? A garotada de 6 a 15 anos vai adorar a programação do Rokas, que oferece dinâmicas e brincadeiras no universo do parkour e escalada. A colônia de férias ocorre de 20 a 31 deste mês, de segunda a sexta, das 13h às 17h.

É importante fazer o agendamento e não esquecer do tênis, garrafinha de água e um lanche. Os valores são variados: para quem optar por passar o dia, o custo é de R$ 139; para quem preferir a semana inteira, o valor é de R$ 499. E, para irmãos, o preço fica reduzido para R$ 399.





Serviço

Quando: Até o dia 31 de janeiro. De segunda a sexta, das 13h às 17h

Onde: Rokaz Buritis (Rua Olympio Teixeira Guimarães, 47, Buritis)

Preço: Diária R$ 139/ Semana R$ 499 (irmãos R$ 399)

Contato: 31 8472-2700

Mano Down

A organização Mano Down, instituição voltada para o desenvolvimento de potencialidades e busca de autonomia de pessoas com deficiência intelectual, realizará neste mês de janeiro, nos dias 23 e 24, uma colônia de férias aberta ao público a partir de 4 anos, incluindo jovens e adultos com T21, outras deficiências e pessoas típicas. As atividades acontecerão das 13h15 às 16h30.

O preço da diária está no segundo lote, custando R$ 80, e os dois dias saem por R$ 120. Para irmãos, o valor é R$ 205. Os ingressos estão disponíveis para compra no Sympla.

A dinâmica será realizada na sede do instituto e contará com contação de histórias, jogos, gincanas, olimpíadas da inclusão – com esportes como boliche, basquete de cadeiras de rodas e atletismo –, balada inclusiva com show da DJ Miia Siqueira e atividades para a família. Saiba mais no site manodown.com.br.





Serviço

Quando: Dias 23 e 24 de janeiro, das 13h15 às 16h30

Onde: Ginásio Poliesportivo e Cultural Mano Down / Mais Acessível - Avenida do Contorno, 2655 - Santa Efigênia / BH

Preço: Diária R$ 80/ Passaporte dois dias R$ 120/ Passaporte irmãos - todos os dias R$ 205

Contato: (31) 3371-3739

Escola nas Férias

De 25 a 31 de janeiro, com exceção do domingo (26/1), a rede municipal de Belo Horizonte oferece de forma gratuita o programa “Escola nas Férias” em 150 escolas da capital. O programa é aberto a alunos da rede e também a crianças de 6 a 14 anos que não estão matriculadas nas escolas.

A programação inclui jogos, brincadeiras, atividades esportivas, culturais e artísticas, além de oficinas e brinquedos infláveis, com alimentação completa: café da manhã, almoço e lanche.

As escolas funcionarão aos sábados das 9h às 12h e nos demais dias, até às 16h.

As inscrições podem ser feitas diretamente nas secretarias das escolas participantes até o início das atividades ou enquanto houver vagas. Confira a lista das escolas no Portal da PBH.





Serviço

Quando: 25 a 31 de janeiro

Onde: Escolas da rede municipal de BH (confira a lista das participantes)

Preço: gratuito

Contato: Inscrições devem ser feitas nas secretarias de cada escola

Corre Cutia

A escola de educação infantil Corre-Cutia recebe crianças de 4 a 8 anos nas férias de janeiro, oferecendo um ambiente repleto de brincadeiras, oficinas e contato com a natureza. O espaço funciona como colônia de férias até o dia 31, das 8h às 17h30.

Os valores variam entre R$ 130 (meio período) e R$ 200 (integral), com lanche incluído e almoço para os inscritos no período integral. As inscrições podem ser feitas pelo site espacocorrecutia.com.br.





Serviço

Quando: Até 31 de julho

Onde: Rua Eduardo Pôrto, 280 - Cidade Jardim

Preço: A partir de R$ 130

Contato: 31 97196-7400

Colégio Batista

O Colégio Batista Mineiro oferece atividades culturais, artísticas e esportivas até o dia 24 de janeiro para crianças de 2 a 10 anos que buscam diversão nas férias. A programação inclui infláveis, esportes e oficinas de arte e culinária.

Na unidade do Bairro Castelo, a diária de meio período, das 7h às 12h ou das 13h às 17h30, custa R$ 61, com lanche incluído. O valor semanal é de R$ 294. Já a diária integral, das 7h às 17h30, custa R$ 122, com lanche da manhã, tarde e almoço, e o preço semanal é R$ 586.

O serviço está disponível nas unidades Floresta, Uberlândia (Granja Marileusa e Martins), Sete Lagoas e Poços de Caldas. Alunos da rede têm 10% de desconto. Mais informações estão disponíveis no site colegiobatistamineiro.com.br/colonia-ferias.





Serviço

Quando: Até 24 de janeiro

Onde: Av. Heráclito Mourão de Miranda, 2930 - Castelo

Preço: A partir de R$ 61

Contato: (31) 3166-9800 - opção 2 - ramal 7511/7512 • (31) 2531-3939

Coleguium

As unidades do Coleguium nos bairros Castelo, Gutiérrez e Cidade Nova oferecem atividades para crianças de 2 a 6 anos até o dia 24 de janeiro. As atividades incluem jogos, contação de histórias, culinária e até yoga.

A rede oferece opções para meio-período, período integral e diárias avulsas. As inscrições podem ser feitas pelo telefone 31 3490 5000. O valor varia conforme as necessidades de cada família, podendo ser negociado caso a caso. No entanto, o valor semanal do período integral, das 7h30 às 17h30, é R$ 540, enquanto a diária integral custa R$ 120.

“Essa é uma oportunidade de proporcionar às crianças uma experiência de férias cheia de alegria e aprendizado, uma verdadeira jornada de diversão e desenvolvimento”, afirma Toshanska Semensato, coordenadora geral da Educação Infantil e Ensino Fundamental do Coleguium.

Serviço

Quando: Até 24 de janeiro

Onde: Castelo (rua Castelo de Guimarães, 615)/ Gutierrez (rua General Andrade Neves, 869)/ Cidade Nova (rua Engenheiro Bernardo Sayão 280)

Preço: Período integram semanal R$ 540/ diária integral R$ 120

Contato: (31) 3490-5000 (opção 5)

SESI

No Sesi Cultura, as atividades da colônia de férias acontecerão de 27 a 31 de janeiro para crianças de 5 a 10 anos, oferecendo uma programação recheada de atividades lúdicas e diversas formas de expressão artística. As crianças poderão participar de oficinas de capoeira, circo, jogos, sessões de cinema e muita diversão com tinta e pincel. Para encerrar a semana com chave de ouro, haverá um animado baile de carnaval!

As inscrições estão abertas e devem ser feitas por meio do site fiemg.com.br/sesi-cultura. O programa semanal das 13h às 17h custa R$ 400.





Serviço

Quando: 27/01 a 31/01 – de 13 às 17 horas

Onde: Centro Cultural SESIMINAS BH – Rua Padre Marinho, 60 – Santa Efigênia

Preço: R$ 400,00

Contato: (31) 2116-0418 ou pelo WhatsApp (31) 98791-5676

Village Kids

O Village Kids, um espaço para festas, oferece uma programação de colônia de férias cheia de brincadeiras, jogos, gincanas e oficinas até o dia 31 de janeiro, com exceção dos fins de semana e feriados.

Na unidade do Shopping Falls, o horário é das 13h às 18h. A diária, com lanche incluído, custa R$ 90, mas para irmãos o valor é reduzido para R$ 80. Três diárias saem por R$ 240, e para irmãos, o valor é R$ 210.





Serviço

Quando: Até 31 de janeiro, das 13h às 18h

Onde: Rua Kepler 441 - Santa Lúcia

Preço: A partir de R$ 80 (com irmão)

Contato: 31 7151-3936