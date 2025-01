Uma oportunidade. Ter uma motocicleta. Pois um adolescente não teve dúvidas. Pegou a chave e saiu com o veículo. De um amigo do irmão dele, que estava jogando videogame na sala de casa. Mas ele acabou apreendido, quando bateu num Fiat e caiu, estatelado, na rua.





O caso ocorreu na Estrada do Cercadinho, na Favela da Ventosa, em Belo Horizonte (MG). O adolescente, depois de roubar a motocicleta, saiu para um rolê. No entanto, deparou com uma viatura da Polícia Militar, que passou a segui-lo.





Ao perceber que os policiais estavam logo atrás dele, acelerou, o que despertou a atenção dos policiais, que ligaram a sirene, para que ele parasse. Mas, ao invés, acelerou para escapar.





Numa curva, perdeu o controle da moto, bateu contra um carro e em seguida, em um muro. Os policiais pararam e lhe deram voz de apreensão.

Logo depois chegou o dono da motocicleta, de 23 anos, que contou que o adolescente, com quem não tem relacionamento de amizade, se aproveitou de sua distração, quando jogava videogame com o irmão do adolescente.





Na batida, o adolescente fraturou a mão esquerda e teve ferimentos nas pernas e na bacia. Ele foi levado para o Hospital do Pronto Socorro João XXIII, onde está em observação, acompanhado da mãe.