A Polícia Civil prendeu um casal suspeito de matar e roubar a motorista de aplicativo Crislaine Maria de Vasconcelos, de 36 anos. A motorista desapareceu em Caratinga, na Região do Rio Doce, em 15 de janeiro. Ela recebeu um chamado para uma corrida e saiu para atendê-la e, desde então, não foi mais vista.

“Durante as diligências, foram angariados elementos que apontaram a participação do casal tanto na subtração do automóvel da vítima quanto no desaparecimento dela”, diz o delegado Sávio Moraes, que preside o inquérito. O homem tem 23 anos e, a mulher, 21.





Segundo o delegado, o corpo da vítima foi localizado numa mata, à beira do Córrego do Lage, num local de difícil acesso, perto da cachoeira Jaider Lourenço, na zona rural de Caratinga. Crislaine não teria sido morta lá.





Os documentos de Crislaine e de seu carro foram encontrados em Manhuaçu. Estavam parcialmente queimados, à margem da BR-116. Isso, teria sido feito, segundo o delegado, para despistar as investigações.





O casal, que já era suspeito, foi localizado e abordado no bairro Santa Cruz, em Caratinga. Eles estavam em um Uno. A motivação, segundo o delegado, ainda não foi definida. A polícia trabalha com a hipótese de latrocínio.

Semelhança





A morte de Crislaine se assemelha a um caso ocorrido em Divinópolis, no Centro-Oeste mineiro, em setembro de 2023, quando a motorista de aplicativo Sheilla Angelis de Almeida desapareceu. Seu corpo foi encontrado, um mês depois, numa estrada vicinal de Marilândia, distrito de Itapecerica, também no Centro-Oeste do estado.





Os autores do crime foi o casal Rafael Monteiro Sena e Letícia Joice de Oliveira Silva. Ele confessou o crime. Os dois foram presos, julgados e condenados. Sena pegou 23 anos de prisão por latrocínio e ocultação de cadáver. Letícia foi condenada a um ano, por ocultação de cadáver.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia