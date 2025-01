O desespero toma conta da família de um jovem, Samuel Lucas Barbosa Silva, de 18 anos, de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, que está desaparecido desde o último sábado (18/1). Ele saiu de casa em um carro de aplicativo, depois de receber um telefonema, que segundo disse à irmã, era para um encontro, mas não disse que tipo de encontro era.





A situação de pânico da família aumentou mais ainda depois que familiares receberam ligações e mensagens, no domingo, dizendo que Samuel estava morto e o corpo tinha sido enterrado.





Segundo uma irmã de Samuel, ele tinha sido vítima de uma tentativa de homicídio, no bairro Nossa Senhora Aparecida, há poucos dias. No dia do desaparecimento, ele disse a ela que iria até o bairro São José Operário. Temendo que o chamado poderia ser uma emboscada, a irmã pediu que ele não fosse, mas Samuel lhe disse que não haveria motivos para se preocupar.





Pouco tempo de deixar a casa, Samuel enviou à irmã uma mensagem via celular de que havia chegado ao destino, e que tudo estava bem. Foi o último contato da família com o jovem.





A Polícia Militar foi acionada e uma equipe se deslocou até o local do endereço onde Samuel tinha dito que iria, na rua Salgado Filho, 477. Conseguiu localizar o motorista de aplicativo, que confirmou ter deixado o rapaz naquele endereço.





Os policiais foram então até a casa, que estava toda aberta, parecendo ser abandonada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Samuel tem passagens pela polícia por envolvimento com drogas. Ele esteve no Centro de Internação de Menores de Araxá, até duas semanas atrás. Segundo a Polícia Civil, qualquer informação pode ser dada aos números 190 ou 181.