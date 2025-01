A família de João Venâncio, de 92 anos, lançou um pedido de ajuda para tentar encontrá-lo. Ele está desaparecido desde a manhã de domingo (19/1), quando saiu de casa, com destino ao centro de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Segundo sua neta, Ana Brenda Marjory, que cuidava dele, o avô morava numa casa em cima da dela, no Bairro Bandeirinhas, em Betim. “Na noite de sábado, fui lá, para colocá-lo para dormir. Combinei com ele que a gente sairia, no domingo à tarde, para ir a um supermercado e fazer uma compra para ele, de coisas que gostava de comer. Só que, na manhã de domingo, vizinhos viram quando ele entrou numa Van para ir para o centro. Depois disso, não voltou mais”.





Ana contou que, na sexta-feira, o avô já havia desaparecido, mas ele tinha ido para a casa de parentes, em Justinópolis. “Minha irmã ligou pra mim e disse que o vovô estava lá. Fui lá e o busquei de volta”.

Nesta segunda-feira, Ana foi para o centro de Betim e, primeiro, percorreu UPAs e hospitais, para ver se ele tinha dado entrada em algum deles, mas não o encontrou. Foi também a um restaurante popular, onde ele tinha costume de ir, mas o avô ainda não apareceu.

Informações podem ser dadas pelo telefone 99646-2054.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia