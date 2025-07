Surpresa: BH teve chuva fina na manhã desta sexta (11)

A capital mineira registrou uma surpreendente chuva fina na manhã desta sexta-feira (11/7). O fenômeno pegou de surpresa até os meteorologistas. O frio segue sem dar trégua para Belo Horizonte e hoje também foi assim. A capital registrou novamente baixas temperaturas nas primeiras horas do dia e sensação térmica abaixo de zero.

De acordo com a Defesa Civil de BH, a temperatura mínima foi de 11,9ºC, às 6h30, na Região Centro-Sul, onde uma chuva leve foi registrada. Já na estação Cercadinho, na Região Oeste, a mínima também foi de 11,9ºC, às 6h, e a sensação térmica foi de -1,1ºC.

Segundo o órgão municipal, o dia é de céu nublado a parcialmente nublado. A temperatura máxima pode chegar a 24ºC e a umidade relativa mínima do ar fica em torno de 40% à tarde.

Baixa umidade

Embora o chuvisco tenha sido sentido por algumas pessoas, a meteorologia informa que a precipitação não é significativa para melhorar a baixa umidade a longo prazo. Segundo o meteorologista Lizandro Gemiacki, o momento atual é o auge da estação seca no estado, com previsão de chuvas consideráveis apenas em meados de setembro. A partir do mês de julho, portanto, tem início a queda dos índices de umidade que se intensifica nos próximos meses, principalmente nas regiões Norte e Jequitinhonha.

“A tendência é que o clima fique muito seco até meados de setembro. Já no mês de agosto, o comportamento climatológico implica no mês mais seco, com índices de umidade relativa críticos, abaixo dos 20% em grande parte do estado”, explica o meteorologista.

Minas Gerais

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as condições são favoráveis para o aumento de nuvens e chuva fraca na faixa leste de Minas Gerais, devido ao fluxo de umidade que vem do oceano Atlântico em direção ao continente.

Nesta sexta, há previsão de nevoeiros nas primeiras horas do dia, especialmente nas regiões da Zona da Mata e Campos das Vertentes. No Sul de Minas, há possibilidade de geada fraca em pontos isolados.