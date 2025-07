'Lua de Veado': entenda o fenômeno anual

Você já ouviu falar na Lua de Veado? Qualquer que seja a resposta, nesta quinta-feira (10/7), a partir das 20h37 no horário de Brasília, haverá a oportunidade de vislumbrar esse fenômeno da astronomia, que poderá ser visto em todo o país, desde que as condições climáticas estejam favoráveis. Trata-se simplesmente da lua cheia do mês de julho, que permanecerá visível no céu por cerca de 24 horas.

Mas qual é a razão desse nome no mínimo curioso? A origem está nos indígenas da América do Norte: os povos Alonquinos, em particular, relacionavam os animais à ocorrência das luas cheias ao longo do ano. Julho é o mês no qual os chifres dos veados começam a crescer, durante o verão no hemisfério norte, e daí vem a referência.

As galhadas dos veados machos nascem e caem anualmente. Trata-se de um fenômeno natural, que não é causada pelos astros. De qualquer modo, os Alonquinos notaram essa coincidência e logo relacionaram os astros aos cervos, que, por sinal, eram abundantes na região dos Grande Lagos, entre os Estados Unidos e o Canadá, onde tais povos originários viviam.



Uma curiosidade é que, apesar de o nome ter origem na América do Norte, a Lua de Veado poderá ser vista melhor a partir da América do Sul, onde o inverno deixa as noites mais longas. Por outro lado, no hemisfério norte, onde é verão, as noites são mais curtas, e a lua se mantém em posição baixa no céu.

Lua cheia

A lua cheia é um fenômeno que ocorre todos os meses, quando o satélite natural do planeta Terra entra em posição totalmente oposta à do Sol. A lua cheia de julho não guarda diferenças significativas em relação às dos demais meses e deverá apresentar tons rosados e alaranjados.

Ainda assim, vale a pena prestar atenção no céu nesta quinta-feira. Afinal, a próxima Lua de Veado só ocorrerá no dia 29 de julho de 2026.