Jovem de 15 anos marca encontro, tem relações sexuais e mãe faz denúncia

A Polícia Civil investiga um suposto caso de estupro envolvendo um adolescente de 15 anos e um homem de mais de 40 anos. O jovem afirma ter havido consentimento no ato sexual, mas a mãe dele fez uma denúncia de estupro, nesse domingo (26/1), em Patos de Minas.



A mãe percebeu o comportamento inquieto e evasivo do filho e acabou descobrindo que ele havia se encontrado com esse homem mais velho depois de marcar uma encontro por meio de um aplicativo. O jovem confirmou que houve relação sexual.

O adolescente foi levado para o Hospital Regional de Patos de Minas onde passou por atendimento médico.

Foi onde a Polícia Militar passou a registrar a denúncia da mãe, a partir do relato do filho. O adolescente contou que foi com o homem o até uma rua no bairro Alto Caiçaras, onde os dois tiveram relações sexuais dentro do carro. Ele afirmou que seriam relações consensuais.



No entanto, o jovem teria sentido dores durante o ato e pediu para o homem parar, o que foi atendido. Os dois interromperam o ato e voltaram ao local de encontro e o menino seguiu para casa.

O homem seria gordo, alto, moreno, calvo e aparentava ter 45 anos. Ele ainda não foi encontrado.

A investigação da Polícia Civil é para confirmar se houve ou não estupro. Ainda que o jovem tenha afirmado não ter sido forçado, as circunstâncias ainda serão levantadas. O menino foi medicado no hospital e, em seguida, foi liberado.