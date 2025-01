Ambulante vende três barrinhas de chocolate por R$ 100 para turista no Rio

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um vídeo nas redes sociais mostra o vendedor ambulante Lucas Néa, conhecido no Instagram, vendendo três barras de chocolate por R$ 100 para uma turista chilena em uma praia do Rio de Janeiro. As imagens, publicadas no início de dezembro, viralizaram agora e mostram o vendedor com uma nota de R$ 100 na mão, enquanto a mulher recomenda o doce para outras pessoas.

“Comprem as barrinhas”, diz a mulher, natural de Santiago, no Chile. “Poderosa do Chile me ajudou com 3 barrinhas por 100 reais”, escreveu o ambulante. No entanto, a venda pegou mal entre os seguidores do rapaz.

“Vai passar resto da vida nessas condições, até entrar pro tráfico e ser morto pela polícia”, escreveu um pessoa. “Engana com 100, é amaldiçoado com 1000 anos!!! Acorda”, disse outro. “Engana as pessoas e ainda acha graça disso e grava expondo a pessoa, um dia ele paga”, bradou outro.

Apesar de ser em menor número, a publicação também recebeu comentários em defesa de Lucas. “Ele vende por quanto ele quiser! Ninguém sabe o que ele passa no trajeto para comprar, e para se deslocar para o trabalho, outra coisa ele vende no sol na chuva! É por isso que o Brasil não vai pra frente, ninguém valoriza o trabalho árduo”, escreveu uma pessoa.

“Irmãozão se ela quis dar os 100 beleza sem estresse, já dei dinheiro a mais para alguns vendedores da pista e tá tudo certo, agora se você cobrou isso irmão tenho só uma idéia, vai ficar no mesmo lugar, e o dinheiro não vai lhe servir de nada! Seja honesto e irá prosperar muito, só uma ideia, parça, sem ataque”, pontuou outro.

No perfil, Lucas mostra algumas de suas vendas na praia, especialmente para clientes estrangeiros. Ele já mostrou outros turistas que pagaram preços altos por suas mercadorias, como um viajante do Panamá que pagou U$ 20 em três balas; um mexicano que comprou duas barrinhas por R$ 50; e um americano que levou três balinhas por R$ 100.

No entanto, Lucas não fala que os valores foram cobrados por ele, mas sim que os clientes quiseram pagar tal cifra.