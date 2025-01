Vídeo: motorista de aplicativo chuta idosa com pneumonia em condomínio

Um motorista de aplicativo agrediu e derrubou uma idosa no chão em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Maria de Fátima Silva Pires, de 68 anos, levou um chute nas costas quando entrava em seu condomínio, na noite desta quarta-feira (29).

Segundo a idosa, após sair de uma consulta médica para tratar uma pneumonia, ela solicitou um carro de aplicativo para voltar para casa. A vítima conta que o motorista a agrediu por comer biscoito dentro do veículo.

“Eu estava comendo um biscoitinho. Quando parou no prédio, ele disse assim para mim: ‘Agora, você vai limpar o banco’. Nisso, eu fiquei impactada e não respondi. Eu saí e o que que aconteceu: ele correu atrás de mim, me deu um chute nas costas e me jogou no chão. Eu já sou uma senhora e estou com meu lado direito comprometido, com muita dor”, disse Maria de Fátima ao Bom Dia, Rio.



Imagens de câmeras de segurança do prédio registraram a ação do agressor. Ele aproveita o portão aberto e invade o corredor de entrada do edifício.



O caso foi registrado na 12ª DP (Copacabana). O motorista foi identificado e será intimado à prestar depoimento. Diligências estão em andamento para esclarecer os fatos.



A idosa deve realizar o exame de corpo de delito nesta sexta-feira (31), no Instituto Médico Legal (IML).

De acordo com a Polícia Civil, o motorista já foi identificado.