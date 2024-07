A propagandista Carla Nunes, de 65 anos, foi brutalmente agredida por assaltantes em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na madrugada desta terça-feira (23).

Carla foi abordada por dois homens em uma moto. Ela estava indo até um ponto de ônibus na Rua Pereira Henrique, no Jardim Palmares, para ir trabalhar, quando a dupla a atacou.

De acordo com Jorge Nunes, filho da vítima, Carla teve a bolsa e os documentos roubados e foi agredida pelos bandidos por não ter dinheiro.

De acordo com a Prefeitura de Nova Iguaçu, Carla está no Hospital-Geral do município em estado gravíssimo, com traumas no crânio, rosto e ombro direito. Ela foi submetida a uma neurocirurgia e está internada no CTI.