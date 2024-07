Um homem de 31 anos foi preso na manhã desta terça-feira (23/7) enquanto dirigia uma Fiorino furtada. Policiais militares, ao constatarem um veículo parado no acostamento próximo a um posto de gasolina em Sobradinho, no Distrito Federal, abordaram o indivíduo e o flagraram fazendo necessidades fisiológicas no porta-malas do carro.

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o veículo havia sido furtado na segunda-feira (22/7) em Ceilândia. O proprietário do carro havia deixado a chave na ignição e, ao sair do veículo, um ladrão entrou e fugiu com a Fiorino.

Ao abordarem o carro, que estava parado fora da via, policiais do 13º Batalhão não encontraram ninguém na direção do veículo. Quando abriram o compartilhamento de cargas, encontraram o suspeito defecando.

O suspeito negou o furto, mas foi preso e encaminhado à 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho) para registro da ocorrência. O proprietário do carro foi comunicado para recuperar o veículo.