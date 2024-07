Kassia Freitas caiu na “malha fina” da Receita Federal por um motivo curioso: a goiana declarou 4 filhos de uma só vez. Ela já era mãe de uma criança. O acréscimo 'repentino' de quatro filho é por que Kassia teve quadrigêmeos entre uma declaração e outra.



Ela chamou atenção quando postou um vídeo, compartilhado nesse domingo (21/7), nas redes sociais. "Eles não acreditaram que, de um ano para o outro, eu teria aumentado quatro filhos", escreveu Kassia Freitas na capa do post.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kassia Freitas (@nossos4mais1)

Em entrevista ao portal de notícias “Crescer”, ela disse que não imaginava que isso pudesse acontecer. "Nunca tive problema com a Receita e, de repente, isso. Imagino os auditores vendo: 'Mas, peraí… ano passado essa menina tinha só um filho e agora tem 5?", ela conta. "Vou mandar os documentos deles para comprovar. Espero que resolva fácil", afirmou.

Kassia é mãe solo, ela conta que estava em um novo relacionamento, depois de ter tido o Davi, de cinco anos, quando resolveram ter um filho. Um mês depois da decisão o teste deu positivo – e quadruplicado.

"O médico, bem tranquilo, começou o exame e disse: 'Você sabe que é mais de um, né?' Perguntei: 'São gêmeos?' Chorei copiosamente porque jamais esperava ter gêmeos. Aí, o doutor disse: 'Calma aí. Olha a tela. Quantos bebês você vê?'", lembra.





No entanto, com quatro meses de gestação, o pai dos bebês decidiu terminar o relacionamento. "Não tenho vergonha de falar, mas eu implorei para que ele não terminasse, porque achei que não daria conta de continuar sozinha. Mal sabia que minha força era muito maior do que isso", conta.





Hoje, ele mora com os cinco filhos. Os bebês estão com sete meses e ela conta que já voltou ao trabalho. "Estou trabalhando fora de manhã e, à tarde, de home office. A empresa deixou ser assim e isso me ajudou muito. Pela manhã, minha mãe fica com eles", explicou. "O próximo passo é conseguir o carro de sete lugares. Mas uma coisa de cada vez".