Uma caminhonete modelo Hilux foi furtada na porta de um prédio nessa terça-feira (17/9), no Bairro Gutierrez, na Região Oeste de Belo Horizonte. Toda a ação foi registrada por uma câmera de segurança e durou menos de um minuto.

André Luiz Drummond, de 56 anos, conta que foi até o apartamento da mãe, na Rua Américo Macedo, por volta das 14h, para almoçar. Às 16h24, câmeras de segurança registraram um homem se aproximando e entrando calmamente no veículo.





“Recebi uma mensagem no meu celular às 16h24 dizendo 'veículo em movimento'. A hora que eu corri lá para baixo, o rastreador foi bloqueado. Ele entrou no carro como se tivesse a chave, com certeza clonaram minha chave”, diz André.





O proprietário afirma que trancou o carro e recolheu o retrovisor. A caminhonete contava com um rastreador, desativado assim que chegou à esquina da rua.





“Uma sensação de invasão e perda. Um bem caro, que a gente custa a adquirir e não tem a liberdade para poder usar. Se toma todos os cuidados. Fiz seguro, não costumo parar na rua, mas como eu não ia demorar na casa da minha mãe… É sempre assim”, declara André.





O boletim de ocorrência foi registrado nessa terça, junto ao Detran.





Furtado pela segunda vez





André conta ainda que, anteriormente, detinha outra caminhonete, do modelo L200. Há alguns anos, a parou no mesmo ponto e teve o estepe furtado. Agora, garante que não vai mais estacionar nenhum veículo no local.





