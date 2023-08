Após tragédia, Zema cobra do governo Lula melhorias nas rodovias federais

Governador Romeu Zema citou acidente que ocorreu em trecho concedido à iniciativa privada para cobrar do governo Lula melhorias para as rodovias federais que cortam o estado (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

O governador Romeu Zema (Novo) cobrou do governo federal melhorias nas rodovias federais que cortam o estado de Minas Gerais. A cobrança do governador ocorre após o acidente de ônibus que transportava 43 torcedores do Corinthians, no último domingo (20/8), na BR-381, altura do Km 525,4, entre Brumadinho e Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Na manhã desta terça-feira (22), outro acidente, com oito veículos, ocorreu próximo ao local. Apesar da declaração do governador, o acidente citado por Zema, ocorreu em um trecho que é concedido à iniciativa privada, de responsabilidade da Concessionária Arteris Fernão dias.