Acidente com torcedores do Corinthians: PC começa a investigar tragédia

Local do acidente é um dos trechos mais perigosos da Rodovia Fernão Dias (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A. Press) A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) instaurou um inquérito nesta segunda-feira (21/8) para investigar as causas e circunstâncias do acidente que matou sete torcedores do Corinthians nesse domingo em Minas Gerais.









Segundo a PCMG, os corpos passaram por exames de necropsia, foram identificados e liberados aos familiares pelo Posto Médico Legal. O velório de cinco vítimas será realizado nesta tarde, em Pindamonhangaba, município do estado de São Paulo.





A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) confirmou que o veículo não tinha registro nem autorização para fazer o transporte de passageiros entre estados. Além disso, o tacógrafo, aparelho de uso obrigatório para veículos que transportem mais de 10 passageiros, estava vencido.





De acordo com o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), o certificado foi emitido pela última vez em outubro de 2018 e tinha validade até 2020.









Local do acidente

O local é uma forte descida, com curvas fechadas. O segmento é conhecido como Alto da Conquista e é um dos trechos mais perigosos da Rodovia Fernão Dias por se tratar de um local sinuoso e de serras, com curvas fechadas e declives fortes, apesar de duplicado, dotado de separação de pistas por barreira de concreto e contar com acostamento.





Nesse mesmo trecho, três quilômetros adiante, se encontra o local que foi considerado o mais mortal da Fernão Dias e o segundo pior de Minas Gerais, entre 2020 e 2022, quando sete pessoas morreram e quatro pessoas ficaram feridas, como mostrou reportagem do Estado de minas.





O acidente com os torcedores agravou a situação do Km 525. O pior trecho de Minas Gerais fica no Km 509 da BR-251, que registrou nove mortes e 12 feridos no mesmo período.