Zema e a morte de corinthianos: bombeiros 'evitaram tragédia maior'

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (NOVO), lamentou em redes sociais a morte dos sete torcedores do Corinthians no acidente ocorrido na madrugada deste domingo (20/8). Ele também elogiou os trabalhos dos bombeiros e da Polícia Militar de Minas Gerais, afirmando que ambos “evitaram uma tragédia maior”.

Um ônibus que transportava torcedores do Corinthians tombou por volta das 3h deste domingo na BR-381, altura do Km 525,4, entre Brumadinho e Igarapé, na Grande BH, matando ao menos sete pessoas e deixando 36 feridos, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG). Há a suspeita de que o veículo ficou sem freios