Governo de Minas renova frota de ônibus da região metropolitana de BH

O transporte coletivo da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) transporta, em média, 570 mil passageiros por dia. Avaliando este aspecto, desde o final de 2024, está em andamento o projeto de renovação da frota de ônibus da RMBH. Com o objetivo de promover maior conforto e segurança para os passageiros, vão ser distribuídos até final de 2025, 850 novos ônibus.

O acompanhamento das entregas e da implementação dos veículos tem sido feito por meio de auditorias e fiscalização das entidades envolvidas na iniciativa. Conforme o acordo, R$382 milhões de recursos do estado serão destinados à renovação de parte da frota metropolitana. Ao todo, serão 600 veículos comprados com o dinheiro público, acrescidos de mais 250 adquiridos com recursos das próprias concessionárias.

A ação é fruto de uma parceria entre o Governo de Minas Gerais, Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e o Tribunal de Contas do Estado (TCE-MG), com intermediação da Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra), Controladoria-Geral do Estado (CGE-MG) e da Advocacia-Geral do Estado (AGE-MG).



144 ônibus novos já foram entregues à população



A renovação da frota teve início em 2024, com a entrega do primeiro lote de 66 novos ônibus em dezembro. A distribuição está contemplando diferentes cidades da região metropolitana.



A escolha das linhas atendidas levou em consideração critérios como a idade dos veículos substituídos, a quantidade de reclamações registradas e o volume diário de passageiros transportados.



Em janeiro deste ano, o Governo de Minas Gerais, por meio da Seinfra, acompanhou a vistoria e a entrega de mais 40 novos ônibus no município de Ribeirão das Neves. Esses veículos representam 35% da frota que atende a região de Justinópolis e já estão em operação.

Na ocasião, o secretário de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias, Pedro Bruno, destacou a agilidade em cumprir a renovação. “O acordo foi firmado em setembro e, em apenas três meses, conseguimos colocar os primeiros ônibus nas ruas. Essas entregas marcam a renovação de um terço da frota total, um avanço importante para garantir mais segurança, agilidade e conforto para a população que depende do transporte público.”



A nova frota de transporte público promete reduzir em 5 anos a idade média dos ônibus em operação Divulgação SECOM

Melhorias na mobilidade urbana



A distribuição desses veículos priorizou regiões que apresentavam ônibus mais antigos e demanda elevada. Entre os objetivos da renovação da frota, está a redução da idade média dos ônibus em circulação. Antes do início do projeto, a frota dos veículos tinha cerca de 11 anos. Com a chegada dos novos ônibus, pretende-se reduzir a idade média para 6 anos.



A iniciativa visa proporcionar melhorias na mobilidade urbana, um dos principais desafios enfrentados pelos usuários do transporte público na RMBH. A modernização da frota também inclui modelos mais eficientes e sustentáveis, contribuindo para a redução da emissão de poluentes e promovendo um transporte público mais alinhado às diretrizes ambientais.



A continuidade do monitoramento e da fiscalização é essencial para garantir que o projeto alcance seus objetivos e contribua para a melhoria do sistema de transporte coletivo na RMBH.



Para acompanhar esta e outras iniciativas de mobilidade urbana promovidas pelo Governo de Minas, acesse infraestrutura.mg.gov.br.

