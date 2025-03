Motorista morre ao passar mal e cair com carro em lago em MG

O motorista de um carro foi encontrado morto depois que o veículo que dirigia caiu dentro de um lago, às margens da rodovia MG-290, no município de Pouso Alegre, no Sul de Minas, nessa quinta-feira (13/3).

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), uma cerca próximo à rodovia estava danificada e os militares iniciaram as buscas, na altura do quilômetro 11. O veículo, de modelo Volkswagen T-Cross, foi encontrado dentro de um lago, em uma ribanceira.

Dentro do veículo estava o condutor. Segundo o Tenente David, da 5ª Companhia da PMRv, a suspeita é que o homem tenha passado mal, ultrapassado a cerca e caído com o carro no lago.

Após perícia, o corpo foi removido por uma funerária e encaminhado ao Instituto Médico-Legal. Já o veículo foi retirado das águas por um serviço de reboque credenciado pelo Detran.

